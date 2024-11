Concurso de sósias de Selton Mello viraliza nas redes sociais e ator reage: 'adoraria'

Um anúncio inusitado viralizou nas redes sociais com um convite para o 1º concurso de sósias de Selton Mello. A publicação, feita pela estação net de cinema, divulgou que o melhor sósia ganhará 5 cortesias para qualquer filme.

VEJA MAIS:

“Neste domingo, dia 01/12, às 15h, no saguão do Estação NET Rio, teremos um concurso de sósias da grande estrela de 'Reflexões de um Liquidificador', 'Cheiro do Ralo', 'Erva do Rato', 'O Auto da Compadecida' de e uma das maiores bilheterias nacionais de todos os tempos: 'Ainda Estou Aqui'. Ninguém mais ninguém menos que Selton Mello”, diz a publicação da Estação Net de Cinema.

A publicação repercutiu tanto, que o próprio ator reagiu ao concurso. Em suas redes sociais, Selton afirmou que adoraria participar do evento.

“Mas olha só que evento peculiar eu adoraria poder ir somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar", escreveu o artista.

Selton Mello está em alta visibilidade devido a sua participação em recentes produções do cinema nacional. Além de ‘Ainda Estou Aqui’, ele também estará presente nas telonas com o filme ‘Auto da Compadecida 2", que estreia em 25 de dezembro.