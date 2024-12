Concurso de sósias de Marisa Monte reúne fãs na UFPA, em Belém

Foi realizado, na tarde desta quinta-feira (19), no Vadião da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém, o concurso de sósias da Marisa Monte. O evento contou com 11 participantes, que disputaram o 1º, 2º e 3º lugar. Os prêmios foram um copo oficial da Marisa Monte para o primeiro lugar, um Spotify Universitário para o segundo lugar e um batom acompanhado de uma foto polaroid da Marisa Monte para o terceiro lugar.

A iniciativa ganhou destaque nas redes sociais, alcançando repercussão nacional e chamando a atenção da própria artista, que brincou sobre a competição, afirmando que poderia tentar comparecer pessoalmente. “Tô vendo que tá disputadíssimo. E eu tô aqui já com meu disfarce pronta para ir também porque estou a fim de batalhar pelo menos pelo terceiro lugar. Talvez eu consiga”, escreveu Marisa em uma publicação no Instagram.

O concurso foi idealizado por Kaylane Gomes Castro, de 18 anos, estudante de Letras e fã de Marisa Monte. “Eu sou fã da Marisa há muitos anos, desde o começo da minha adolescência, então, quando começou a surgir essa moda, né, agora dos concursos de sósias que teve do Selton Mello, da Fernanda Torres, do Andrew Garfield, aí eu, que sou muito fã, pensei em um, ‘por que não fazer um da Marisa Monte, né’, já que todo mundo gosta muito dela e eu especialmente, tenho um carinho imenso, então foi assim que surgiu, eu falei com os meus amigos”, disse Kaylane ao O Liberal.

“Eu estava achando que ia ser a galera daqui da faculdade e depois tomou grandes proporções. A Marisa, ela tem uma fama de acompanhar muito ativamente o que nós fãs estamos fazendo ali na comunidade, então quando eu divulguei o concurso ela já tinha dado uma olhada pelas redes sociais, mas eu não imaginava que ela ia gostar tanto da ideia. Tipo, ela mandou pra Fernanda Torres compartilhando as redes sociais, fez o vídeo ontem, então eu não imaginava que ela ia gostar tanto, aprovar tanto a ideia do concurso de sósias”, concluiu Kaylane.

O terceiro lugar ficou com as amigas Agatha Veloso, de 21 anos, estudante de Letras em Língua Portuguesa, e Lanna Caroline, de 20 anos, estudante de História, que formaram a dupla Marisa & Monte. “A gente estava na fila do R.U (Restaurante Universitário) e aí, tipo, de última hora a gente, tipo, estava brincando sobre o concurso. Eu falei assim, ‘se a gente fizesse uma dupla, assim, a Marisa e a Monte’. E aí a gente topou, real, e veio, assim”, contou Agatha. “Foi de última hora mesmo. A gente já estava pensando em participar do concurso, assim, na brincadeira, né? A gente pensou, assim, ‘será que vai ter uma dupla de Marisa e Monte’? Acho que é a primeira dupla de Marisa e Monte do Brasil”, declarou Lanna.

O segundo lugar foi conquistado por Sofia Cunha, estudante de Fisioterapia, de 19 anos. “Eu vi no Twitter, né, e aí eu falei pros meus amigos, aí eles falam, ‘vai, vai, vai’, falei, ‘será, não sei o quê’, mas eu fui e consegui o segundo lugar. Eu achava que nem ia dá tanto de gente que deu, mas foi muito legal, muito divertido”, disse a jovem.

A grande vencedora foi Giovanna dos Reis, de 26 anos, museóloga e artista visual. “Quando descobriram o concurso, meus amigos começaram a me mandar loucamente no Instagram, mandando eu vir pra cá pra participar. A princípio eu achei que era uma brincadeira, e aí depois eu descobri que era verdade e resolvi vir. Eu me acho parecida, as pessoas falam pra mim direto quando eu saio, principalmente quando eu tô com o cabelo solto e passo um batom vermelho, todo mundo me chama de Marisa Monte”, contou Giovanna.

Mais de 50 pessoas estiveram presentes no Vadião da UFPA para acompanhar o evento. Nas redes sociais, o concurso também chamou a atenção da atriz Fernanda Torres, que revelou aos seguidores que ficou sabendo sobre o evento em Belém e se candidatou à distância. “Hoje acontece menos, mas na época em que usava cabelão longo, era comum que me confundissem com a diva Marisa Monte. Não preciso nem dizer do orgulho que aquilo me dava. Agora, depois das disputas de sósias do Selton Mello e dos meus, Marisão avisa que vai rolar uma com ela, em Belém. Me candidato de longe, com essa foto de 2010, comigo vestida de Circe, da Odisseia, para um programa baseado no Fábulas Fabulosas, do Millôr Fernandes”, publicou a artista.