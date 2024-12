VÍDEO: Ao som de ‘Calma, Calabreso’, mulher vence concurso de sósia de Davi Brito e viraliza

O aguardado concurso para eleger o sósia oficial de Davi Brito, vencedor do BBB 24, aconteceu na tarde desta quinta-feira (19), na Universidade Federal da Bahia (Ufba). Desafiando expectativas e superando estereótipos, Gabriela, uma estudante cheia de criatividade, conquistou o título e levou para casa uma calabresa como prêmio simbólico.

A performance que garantiu a vitória de Gabriela foi marcada por referências diretas a Davi Brito. Usando um jaleco, em alusão ao sonho do ex-BBB de se tornar médico, ela dançou ao som de “Calma, Calabreso”, sucesso nas redes sociais. Para completar o figurino, desenhou a icônica barbicha do ex-brother com a ajuda de um marcador. O público foi ao delírio, e vídeos da apresentação rapidamente viralizaram na internet.

Confira a apresentação da vencedora:

VEJA MAIS

O evento atraiu centenas de pessoas, que lotaram o espaço em frente à Biblioteca Central da Ufba. Muitos esperavam pela presença de Davi, que atualmente mora em Salvador, mas ele acabou não comparecendo.

Em seu discurso de agradecimento, Gabriela fez questão de mencionar duas pessoas essenciais para sua apresentação: o menino que emprestou o piloto para desenhar o bigode e a colega que forneceu o jaleco. “Sem essas ajudas fundamentais, nada disso seria possível”, afirmou, emocionada.

Concurso envolto em polêmicas

O caminho até o evento não foi fácil. Anunciado na semana passada, o concurso chegou a ser criticado por Davi Brito, que inicialmente entendeu a iniciativa como uma provocação. Mais tarde, no entanto, o ex-BBB pediu desculpas, reconhecendo que se tratava de uma homenagem.

“Eu não sabia. Estou tão cansado de ser atacado na internet que fico cismado com tudo. Depois que entendi que era uma homenagem, só tenho a agradecer. Se fizerem de novo, quero aparecer lá para dar essa moral e até ser jurado”, declarou o ex-BBB em uma live.

Por conta da repercussão negativa, os organizadores decidiram suspender o evento temporariamente. Em nota, esclareceram que a Ufba não tinha qualquer ligação oficial com o concurso. Após o esclarecimento público e as pazes feitas, a competição foi retomada.

Estudantes se reuniram para acompanhar concurso de sósias do Davi Brito na UFBA. (Reprodução/X)

Repercussão nas redes sociais

Davi Brito compartilhou em suas redes o vídeo da apresentação de Gabriela, mas optou por não comentar sobre sua performance ou se a considera parecida com ele. Já o público, por outro lado, se divertiu com a criatividade da vencedora.

“Esse concurso foi a cara do Brasil, uma mistura de criatividade, humor e improviso!”, comentou um internauta. Outro brincou: “Gabriela merece o troféu calabresa eterna”.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)