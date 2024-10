Lembra deles? Ex-BBB Nizam convoca Davi Brito para luta em ringue

Tendo protagonizado uma briga contra o vencedor do reality enquanto estava na casa, o ex-BBB 24, Nizam Hayek, desafiou Davi Brito para um acerto de contas no ringue.

O convite para o embate foi feito durante uma entrevista de Nizam ao podcast Selfie Service, após os convidados do programa comentarem sobre as lutas profissionais entre influenciadores que estão se tornando populares.

No último final de semana, por exemplo, se enfrentaram no ringue, Thomaz Costa e Lucas Penteado, Hadson Nery e Lucas Viana e, também, Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita.

O apresentador do podcast, Lucas Selfie, então questionou Nizam: “Lutaria [com o Davi]?”. “O quê? Na hora! Já falei várias e continuo falando. Chama o Davi! Pelo amor de Deus!”, respondeu o ex-BBB.

Em abril deste ano, Nizam estampou algumas manchetes por ter aberto um perfil na plataforma de conteúdo adulto 'Privacy'. No bate-papo, ele revelou que não pretende manter seu perfil ativo por muito tempo, apesar de ter faturado bastante, chegando a dobrar o valor que revelou ter ganhado em uma entrevista recente (R$ 100 mil).

Já Davi Brito atualmente está sendo processado judicialmente por sua ex-namorada, Mani Rego, que busca provar que viveu um relacionamento sólido com o baiano durante relacionamento de 1 ano e 6 meses, assim reconhecendo a união estável dos dois. Se vencer, ela pode receber uma indenização em dinheiro do milionário.

