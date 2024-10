VÍDEO: Ex-bbb paraense, Hadbala perde peruca em luta no Fight Music Show

A luta entre Hadson Nery, o Hadbala, e o influenciador Lucas Vianna pelo Fight Music Show, foi marcada por um momento inusitado. Em certo momento do combate, ocorrido no último sábado (12), em São Paulo, o ex-BBB paraense acabou perdendo a peruca que usava quando entrou no ringue.

Durante a luta, que envolveu muita vontade e pouca técnica de ambos os lados, Hadson reclamou diversas vezes de golpes ilegais do adversário, incluindo rasteiras com as pernas. Nery vinha levando a melhor nos golpes legais, quando sua peruca descolou após um golpe de Viana, no final do segundo round.

Assim que o ex-BBB voltou para o terceiro round exibindo a careca, a plateia começou a gritar “Peruca! Peruca!”. Hadson acabou desistindo da luta com 1min35s no terceiro assalto. Ele alegou ter sentido o joelho e o médico da luta apontou lesão na patela.

O registro da peruca de Hadbala “voando” imediatamente viralizou nas redes sociais. Em entrevista, o ex-BBB admitiu que sabia da possibilidade de perdê-la no combate e destacou que se tratava de uma "prótese capilar".

“Espero que a galera tenha entendido o lance da prótese! Peruca não, galera, prótese capilar! Quem usa peruca é boneco! A gente sabe que luta é atrito diretamente na cabeça, você vai colocar e vai arrancar, mas se acertar, vai ser legal, vai ser puro entretenimento!”, afirmou ao canal ‘Combate’.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)