Ex-BBB paraense revela que faturou R$ 1,5 milhão produzindo conteúdo adulto

Após uma passagem marcante pelo Big Brother Brasil 20, com polêmicas, bordões e até cancelamento, Hadson Nery não levou o prêmio de R$ 1,5 milhão que a vencedora, Thelma Assis, conquistou, mas sua vida financeira seguiu outro rumo. Ao sair do reality, o paraense resolveu investir na produção de conteúdo adulto e revelou ter faturado o valor do prêmio em apenas 5 meses.

Em entrevista ao g1, Hadballa, como ficou conhecido, contou que as fontes de renda usuais após o programa foram prejudicadas por conta da pandemia da covid-19. "A minha edição teve esse marco: os participantes não puderam trabalhar externamente quando saíram do programa, por causa da pandemia", explicou.

Um amigo sugeriu que Hadson criasse conteúdo adulto. Ele brincou com a ideia, dizendo que aceitaria se sua esposa aprovasse. Com a autorização e uma condição imposta por ela, o ex-BBB mergulhou no novo projeto e, em 15 dias, ele ganhou R$ 150 mil. "O prêmio do BBB eu fiz em 5 meses de plataforma", afirma.

No site adulto Privacy, Hadson cobra pelo acesso a fotos e vídeos sensuais, seja estipulando um preço para cada conteúdo ou por assinaturas mensais. Geralmente, as plataformas ficam com 20% do rendimento, e o criador embolsa o restante. A assinatura do perfil de Hadson custa R$ 99,90 e, hoje, conta com cerca de 1.000 assinantes.

Assinatura mensal do perfil adulto de Hadson no Privacy custa R$ 99. (Reprodução/Privacy)

"Por mais que eu tenha saído cancelado do BBB, rola uma curiosidade", diz Hadson. "Me criticavam muito e falavam que eu era 'hetero top', mas é só dar uma olhada nas minhas redes para perceber que eu não sou nada disso. As pessoas se surpreendem, e isso dá mais engajamento ainda."

O paraense destacou que, apesar vender fotos íntimas, seu conteúdo tem limites. "Não produzo pornografia, não tem sexo explícito. Sou um pouco conservador nisso", avisa. "O conteúdo erótico que eu faço é o famoso nude: a exposição do corpo, do órgão sexual. É o que as revistas antigamente faziam."

