Médicas, ex-BBBs Marcela Mc Gowan, Thelma Assis e Amanda Meirelles atendem vítimas no RS

Médicas, as ex-BBBs Marcela Mc Gowan, Thelma Assis e Amanda Meirelles estão atendendo a população vítima da enchente do município de Canoas, no Rio Grande do Sul. As três postaram nas redes sociais vídeos diretamente do hospital pedindo doações.

As profissionais estão trabalhando no Hospital Nossa Senhora das Graças. Elas ressaltaram que empresas interessadas em doar podem procurar diretamente a diretoria do hospital pelo email diretoria@gracas.com.br.

VEJA MAIS

A campeã da edição de 2023 do reality, Amanda Meirelles, divulgou o serviço para quem quiser e puder colaborar. "Pessoal Amanda Meirelles, estou no Hospital Nossa Senhora das Graças em Canoas, que está recebendo muitas vítimas no atendimento na área da saúde, estamos precisando da sua colaboração, doação de roupas, de medicações injetáveis, e doação de alimentos, procure os postos de coleta", informou Amanda.

Já Thelma Assis reforçou que está atuando junto ao departamento de anestesias do local. Thelminha reforçou que o hospital está recebendo uma alta demanda da população. "Eu tive uma reunião com a diretoria do hospital, fui remanejada para o centro cirúrgico, vou atuar na anestesia e você pode ajudar de qualquer parte do Brasil, com medicamentos e material hospitalar. Estou falando de luva, jaleco, [...] soro fisiológico", detalhou a campeão do BBB 20.

E Marcela Mc Gowan reforçou que, devido às chuvas, muitas pessoas chegam molhadas e com frio, por isso são necessárias doações de agasalho e cobertores.