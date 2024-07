Hadbala afirma ser o criador de conteúdo adulto que "mais vende" em plataforma brasileira

Após deixar o BBB em 2020, Hadson Nery, conhecido como Hadballa, resolveu retomar sua carreira no futebol. Porém, foi na criação de conteúdo adulto que o influenciador conseguiu faturar alto. Hason foi treinador do VEC, equipe da segunda divisão do Campeonato Mineiro, mas acabou sendo demitido. Posteriormente, atuou como auxiliar técnico do Pas de La Casa, equipe de Andorra, país da Europa, onde o influenciador atualmente passa férias.

Já no mundo +18, o ex-BBB teve uma ascensão muito mais rápida. Em entrevista ao Gshow, Hadballa, que cobra uma assinatura mensal de R$ 99,90 na Privacy, revelou que já faturou o equivalente ao prêmio do Big Brother Brasil 20, ou seja, R$ 1,5 milhão. “Ganhei o prêmio do BBB que não foi preciso ganhar lá dentro. Deu uma condição muito boa para gente, rentabilizou bastante. Não tivémos coisas ruins, pontos negativos com relação a isso. Conquistei uma segurança financeira muito boa, que me dá condições até hoje de dizer que ganhei, que estou bem", declarou.

Além disso, ele afirmou ser o criador de conteúdo que mais faturou na plataforma brasileira. “Sou o produtor de conteúdo adulto que mais rentabilizou em 15 dias em uma única foto e em um mês. Depois de quatro anos, eu sou o que mais vende".