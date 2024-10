Paraense Hadson Nery diz que queda de prótese capilar em luta era 'parte do show'

O paraense Hadson Nery saiu derrotado da luta contra Lucas Viana e sem a prótese capilar. Durante o combate no Fight Music Show 5, que ocorreu no sábado (12), o ex-BBB e ex-jogador acabou perdendo o adereço após golpes na região da cabeça. A cena viralizou nas redes sociais, mas segundo Hadballa, como é conhecido, tudo foi planejado e fazia parte do "show".

"Aquilo faz parte do show. Eu sabia, pô! O boxe é um esporte de contato na cabeça, coloquei a prótese, o meu treinador não queria porque sabia que ia sair. Fiz aquilo para trazer a torcida para cima de mim. Ele bateu, a prótese levantou, mas não saiu. Eu que arranquei para dar o show ao público", declarou o paraense em entrevista ao Combate.

A cena inusitada ocorreu na reta final do segundo round. Hadson levou dois golpes em sequência de Lucas e a prótese capilar "levantou". Rapidamente, o paraense tenta colocá-la no lugar, mas, sem sucesso. O momento viralizou nas redes sociais. Veja:

Além de ter perdido a prótese, o paraense deixou a luta com uma lesão no joelho, que, segundo ele, foi ocasionada por golpes baixos do adversário. Com o problema, o ex-BBB desistiu do duelo no terceiro round.

"Meu joelho foi afetado com as três tentativas de golpe com os pés pelo Lucas. Na segunda vez, eu já senti o joelho. Quando caí, pisei em falso. Na terceira, o joelho ficou muito instável. Fiquei preocupado. Já tenho 43 anos, passei 18 anos como jogador de futebol, nunca tive problema no joelho e eu não ia me lesionar em uma luta de boxe", afirmou Hadson, que precisou de ajuda para sair do ginásio.