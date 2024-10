Após vencer argentino, Popó indica 'aposentadoria' e projeta adversário para despedida

As lutas do tetracampeão de boxe Acelino Popó Freitas parecem estar próximas do fim. Após vencer o pugilista profissional argentino Jorge "El Chino" Mirando, de 41 anos, o brasileiro afirmou que este seria o seu último combate oficial. Segundo o lutador, a idade é um problema.

"A gente queria lutar com um lutador, lutei, troquei, deu pra segurar a onda. Eu fiz 49 anos três semanas atrás, não é mais 29 anos, 19 anos. Venho fazer esse teste porque ainda tenho experiência, mas se você for juntar gás, não é a mesma coisa. O boxe é um esporte muito sério. Pra estar aqui a minha vida toda, não vou estar. (...) Se for pra fazer esse tipo de luta [oficial], eu não luto mais. Essa aqui foi minha despedida de luta oficial", declarou o brasileiro.

Popó vem adiando a aposentadoria real dos rings desde 2007. Naquele ano, ele chegou a anunciar o fim de carreira, contudo, voltou a lutar em 2012 e, em 2015, o pugilista anunciou que não lutaria mais. No entanto, nos últimos três anos, com o Fight Music Show, o lutador já fez várias lutas de exibição.

Graças ao evento, Popó conseguiu popularizar os duelos entre celebridades, focado exclusivamente no entretenimento. Apesar de continuar no ramo, talvez a aposentadoria de fato não esteja tão longe. Após o combate contra o argentino, o pugilista afirmou que, se fosse para fazer uma última luta, gostaria de enfrentar um adversário específico: Pablo Marçal, coach e candidato à prefeitura de São Paulo em 2024 (não foi para o segundo turno).

"Se for pra fazer mais uma luta, a única luta que vou fazer vai ser contra Pablo Marçal, que foi um desafio dele, a gente faz uma luta bacana, só depende dele. Se for fazer mais uma luta, vai ser só contra Pablo Marçal, aí eu me aposento do boxe e vou ajudar a promover o Fight Music Show", afirmou Popó.