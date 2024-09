Popó dá cadeirada em lutador argentino durante encarada de evento de boxe em São Paulo

A coletiva de imprensa da 5ª edição do Fight Music Show (FMS), realizada na última quinta-feira (26), foi marcada por provocações, tensão e até um incidente envolvendo uma cadeirada. O momento mais explosivo aconteceu durante a tradicional encarada entre Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial de boxe, e o argentino Jorge 'El Chino' Miranda. Durante o encontro, El Chino ameaçou rasgar uma camisa da seleção brasileira, o que levou Popó a reagir de forma enérgica, atirando uma cadeira contra o adversário, aumentando ainda mais o clima de rivalidade entre os dois.

O evento, que acontece no próximo dia 12 de outubro no ginásio do Canindé, em São Paulo, teve outros momentos de tensão entre lutadores e influenciadores presentes, mas nada superou a intensidade do confronto entre Popó e El Chino. A encarada dos dois foi intensa, com troca de empurrões e Popó assumindo uma postura defensiva após ser provocado.

Apesar do incidente, Popó adotou um tom mais calmo ao ser questionado sobre suas expectativas para o combate. Esta será a primeira vez que ele enfrentará um boxeador profissional no FMS, depois de vencer influenciadores digitais e lutadores de MMA nas quatro edições anteriores. Em seu discurso, o tetracampeão destacou o rigor de sua preparação e enfatizou que, se a luta for fácil, será resultado de seu árduo treinamento.

"Cada luta no FMS não é que seja fácil, as coisas se tornam fáceis quando a gente faz algo que é difícil, o nosso treinamento, a preparação e abdicação de muitas coisas", explicou Popó, que está há quase um mês em Belém do Pará focado na preparação. "Se essa luta minha for fácil, é porque eu treinei muito para isso", concluiu o boxeador, arrancando aplausos do público presente no Influent Summit, no São Paulo Expo.

El Chino, por sua vez, demonstrou respeito por Popó, reconhecendo sua trajetória no boxe, mas garantiu que está confiante em sua vitória. "A motivação de estar aqui é poder lutar com um campeão mundial. Eu o respeito como boxeador, sei que é uma lenda, mas vim para lutar. Estou bem preparado e confio na minha preparação para sair vencedor", afirmou o argentino.