Nego do Borel diz que vai brigar com Luiz Otávio na Justiça, após tapa

Nesta segunda-feira (24/6), Nego do Borel anunciou nas redes sociais que abriu um processo contra Luiz Otávio Mesquita após ser agredido com um tapa no rosto no último sábado (22/6), em um bar de São Paulo. Ao lado de seu advogado, José Luiz Estevam, o funkeiro garantiu que a agressão não ficará impune. "Não vai ficar assim", declarou.

Em um vídeo publicado no Instagram, Nego do Borel explicou a situação. “Primeiramente, eu queria agradecer a todas as mensagens de carinho que a galera vem mandando para mim. Infelizmente, esse final de semana tivemos um ocorrido muito sério. Esse cara que vocês viram vem me seguindo. Desde o primeiro dia que eu vi esse cara, que eu não sabia quem era, ele vem me desafiando para lutar com ele no Fight Music Show."

O cantor sugeriu que o filho de Otávio Mesquita estaria fazendo pressão para aceitar a luta. "Parece que ele acha que eu sou obrigado a lutar com ele. O boxe me ensinou muita coisa. Eu não treino boxe só dentro do ringue, eu treino também fora do ringue. Quando você luta e faz alguma arte marcial, isso não quer dizer que você tem que agredir ou brigar com as pessoas nas ruas."

Nego do Borel finalizou o vídeo com um recado direto a Luiz Otávio: "Mesquita, você vai pagar pelo que você fez, não vai ficar assim".

O advogado José Luiz Estevam esclareceu que Luiz Otávio Mesquita será acusado de injúria real e stalking, que é a mesma coisa que perseguição. "Meu papel é defender o Nego do Borel fora do ringue. No ringue, ele se defende. A gente vai levar às autoridades policiais. A gente entende que o fato típico considera o crime", afirmou Estevam.