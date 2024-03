Nego do Borel protagoniza cena de agressão no programa Domingo Legal; veja vídeo

Uma discussão protagonizada por Nego do Borel e o filho de Otávio Mesquita, Luiz Otávio Mesquita, marcou a edição do último domingo do programa Domingo Legal (03), exibido pela rede SBT. Na ocasião, Celso Portiolli, apresentador do programa, precisou intervir para que a briga não desencadeasse em agressão.

Os artistas entraram em conflito durante uma brincadeira no programa, quando Celso Portiolli relembrou uma luta anterior entre Nego do Borel e MC Gui, onde o MC saiu vitorioso. Luiz Otávio Mesquita aproveitou a situação para zombar do funkeiro, que não gostou da brincadeira e foi tirar satisfação.

Os dois se encararam, levantando a fúria do funkeiro, que empurrou Luiz Otávio Mesquita. Celso Portiolli, por sua vez, pediu ajuda para separar os artistas e afirmou: "Você veio para brincar", referindo-se a Nego do Borel.

O episódio ocorreu durante a participação de ambos no quadro Passa ou Repassa, que contou também com a presença de Viny Vieira, Fernanda Lacerda, Emilene Juarez e Thomaz Costa.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com