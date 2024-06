Nego do Borel e filho de Otávio Mesquita se agridem em bar de São Paulo

Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita se agrediram em frente a um bar de São Paulo. O funkeiro levou uma bofetada no rosto do filho do jornalista Otávio Mesquita. O cantor divulgou, na noite desta sexta-feira (21), um vídeo nas redes sociais mostrando o momento da agressão, acusando o lutador de MMA de covardia e prometendo tomar medidas legais.

Na publicação, o funkeiro escreveu: “Você tá ferrado seu merda, eu vou te denunciar e te jogar um processo que vc vai vender sua casa pra me pagar, seu COVARDE”.

Nas imagens, o funkeiro e Luiz Mesquita aparecem na frente do bar trocando ofensas: “eu não vou te dar mídia, não vou te dar mídia”, gritou Nego do Borel. Já o filho de Otávio Mesquita repetia: “Fala baixo comigo, fala baixo comigo”.

A situação se agravou quando Nego do Borel apontou o dedo no rosto de Luiz e fez comentários sobre Otávio Mesquita. “Você é chato, você e teu pai”, esbravejou, e então o empresário, visivelmente alterado, reagiu dando uma bofetada no rosto do cantor: “Não fala do meu pai”. Nesse momento, seguranças do estabelecimento aparecem separando os dois.

Após o incidente, Nego do Borel afirmou que já iniciou os procedimentos legais e pretende levar o caso às autoridades policiais em São Paulo. “Eu já falei com meu advogado e ele me orientou a ir aqui na delegacia. Tô indo na delegacia em São Paulo. Isso não vai ficar assim (…) Eu sou ruim, eu sou o agressor, e eu tô com a minha galera, a minha equipe aqui, e a gente veio para São Paulo para trabalhar. E esse cara, que é maluco da cabeça, veio me perturbando (…) Esse cara é um agressor maluco”, completou.

Luiz Mesquita também se pronunciou nos stories do Instagram dizendo que o cantor já vinha provocando o empresário há muito tempo e que perdeu o controle quando o funkeiro falou de seu pai: “Falou do meu pai, esquece! O sangue ferveu, perdi o controle, sentei a mão na cara dele". E continuou: "Se falar do meu pai de novo, Nego do Borel, eu sento a mão na sua cara mais uma vez(…) A partir no momento que fala do meu pai ou de qualquer pessoa da minha família, mexeu com a minha honra”.