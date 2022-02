Duda Reis acusa Nego Borel de violar medida protetiva

Nego do Borel se envolveu mais uma vez em polêmica. Ao mostrar mostrou nas suas redes sociais que fez uma nova tatuagem, ele cometeu uma infração.

Ele incluiu as palavras “William e” e “do Borel” em outra tattoo que ele já tinha, com o nome da ex-namorada, a atriz Duda Reis. Sem pensar com cobrir o nome da ex, Nego incluiu outros nomes.

VEJA MAIS

“Duda muitas vezes me inspirou para eu ser quem sou hoje, então esse nome vai ficar marcado em minha vida”, escreveu ele, na publicação. Nego fez essa homenagem para uma dupla de MCs.

Nova tatuagem de Nego do Borel. (Reprodução)

Porém, em entrevista ao Uol, a advogada Izabella Borges, advogada de Duda Reis, falou sobre ele ter divulgado a tatuagem e acrescentou que isso pode ser considerada uma infração já que desde novembro de 2021, ele está proibido de fazer direta ou indiretamente, qualquer referência a Duda. Ela possui uma medida protetiva que lhe dá esse direito.

Izabella Borges pede uma investigação contra ele pelo crime de descumprimento da medida.

“Além disso, ele traz, de novo, o caso à mídia e revitimiza Duda, pois esse fato saiu em diversos os veículos. Ela fica desestabilizada, tendo que falar novamente sobre o que aconteceu”, afirmou a advogada.

“Toda mulher tem uma vulnerabilidade. A Duda é uma pessoa pública, e ele consegue facilmente atingí-la quando movimenta a opinião pública para falar sobre o caso, quando deixa dúvidas no ar, quando ele cria notícias ou incita a falarem sobre ela, como ele fez, mesmo com a proibição”, acrescentou.

Izabella Borges que pedirá uma audiência de advertência ao cantor antes de ser aplicada a punição prevista em lei. O descumprimento de medida protetiva tem pena de três a dois anos de reclusão.

DESISTÊNCIA

Após essas informações ganharem mídia, o site Pure People infoumou que Nego do Borel desistiu de um processo por danos morais que movia contra Duda Reis. A defesa do cantor pediu que o caso fosse extinto pela Justiça do Rio de Janeiro, conforme sentença obtida pelo colunista Daniel Castro.

Esse processo é referente as acusações de estupro e agressão feitas por Duda, o cantor pediu R$ 45 mil de indenização.

"Considerando-se que a parte ré [Duda Reis] ainda não foi citada na presente demanda, homologo, para que surta os devidos e legais efeitos, a desistência manifestada pela parte autora, julgando extinto o processo sem resolução de mérito", diz documento assinado pelo juiz Mario Cunha Olinto Filho em 27 de janeiro.

A decisão também informa que não houve gastos com honorários a serem ressarcidos e solicita o arquivamento da ação: "Certificado o trânsito em julgado e a inexistência de custas a serem recolhidas, promova-se a baixa e o arquivamento dos autos".