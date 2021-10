Nego do Borel é filmado saindo da balada amanhecido no Rio de Janeiro

Após a divulgação de que estaria enfrentando uma depressão, Nego do Borel foi filmado saindo amanhecido de uma balada no Rio de Janeiro (RJ), no último sábado (09). A informação foi divulgada pelo colunista do portal Metrópoles Leo Dias. Nego foi expulso de "A Fazenda 13" após suposto assédio sexual em Dayane Melo. O flagra ocorreu em um evento teste. Nego saiu de uma festa chamada Esbórnia aos risos.

Segundo Leo Dias, Nego estava com amigos na festa, que reuniu apenas grandes personalidades do Rio com ingressos de R$ 1.300. O cantor foi visto indo embora às 9h de hoje.

O funkeiro e sua família haviam dito que Nego do Borel está passando por uma fase difícil devido aos ataques que sofre na internet e pela crise instaurada tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. Na última segunda-feira (4), o cantor sumiu por quase 24 horas e foi encontrado pela polícia, na manhã de terça-feira (5), em um motel em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro.

“Estou tentando assimilar o que aconteceu, o que houve. E as coisas aqui de fora pesaram, me atrapalharam dentro da casa. Estou fora, estou com a minha família, mas estou triste pra caralho, não sei mais o que faço, falo, minha palavra não tem importância, as pessoas não escutam… Não estou entendendo. Vou acabar tirando a minha vida, não estou blefando. Estou falando isso de coração”, desabafou nas redes sociais.