Nego do Borel surge com novo affair em noite no Rio de Janeiro

Nego do Borel foi fotografado ao lado de uma nova companhia na noite do Rio de Janeiro. O cantor surgiu acompanhado de uma jovem morena durante um jantar no bairro do Leblon, na Zona Sul carioca. Um grupo de amigos do novo casal também estava presente no restaurante. Os dois, no entanto, deixaram o local sozinhos e seguiram em direção ao carro de Nego, uma BMW X4, avaliada em R$ 500 mil.

Nego do Borel não assume um novo relacionamento desde o conturbado namoro com Duda Reis, que acabou virando caso de polícia, depois que a atriz acusou o cantor de agressão. Do jantar no Leblon, nenhum registrado foi postado em suas redes sociais.

Confira uma das apresentações do cantor:

