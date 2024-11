Após desistir da medicina, ex-BBB Davi Brito revela que vai cursar direito: 'Foco total!'

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira (5) ao anunciar uma mudança em seus planos de vida: desistiu do antigo sonho de cursar medicina para se dedicar a uma nova trajetória. O ex-motorista de aplicativo agora planeja ingressar na faculdade de direito.

A decisão foi divulgada em uma publicação no Instagram, onde Davi compartilhou seu entusiasmo pela nova escolha. “Vou fazer o vestibular e cursar Direito! Estou muito animado com a minha decisão! Foco total!”, escreveu em seus stories. "Estou muito animado e com o coração cheio de esperança por esse novo começo. Sempre acreditei que o estudo tem o poder de salvar e transformar vidas."

Durante o programa, Davi afirmou diversas vezes que seu sonho era ser médico, e o próprio apresentador Tadeu Schmidt o apelidou de "Doutor Davi" na grande final. Na ocasião, ele também foi presenteado com um estetoscópio por Thelma Assis, vencedora do BBB 20.

Embora a Medicina fosse seu objetivo inicial, Davi já havia revelado em agosto deste ano que estava repensando a profissão. "Eu acho que todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Eu resolvi mudar, lá na frente eu vou elaborar esse plano. Eu tenho meu direito", afirmou em entrevista ao podcast "Vem Que Tem".

O ex-BBB reforçou sua liberdade de escolha ao comentar sobre sua nova trajetória. "Resolvi traçar novos caminhos. Vou seguir meus estudos, mas vou trilhar outros caminhos. Cada um é livre para fazer o que bem quiser, o que bem achar", declarou.

Além dos novos planos acadêmicos, Davi vem investindo na construção de um patrimônio. O ex-BBB revelou que possui cinco imóveis e dois carros, e que está explorando o mercado de investimentos financeiros.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)