Ex-BBB Davi Brito desiste de cursar a faculdade de medicina e dispara: ‘Ninguém é obrigado’

O campeão do BBB 24, Davi Brito, revelou que desistiu por enquanto do sonho de cursar a faculdade de medicina, apesar de ter recebido uma bolsa de estudos para iniciar o curso como parte do prêmio do programa. Ele afirmou que quer seguir outros caminhos.

"Eu acho que todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Eu resolvi mudar, lá na frente eu vou elaborar esse plano. Eu tenho meu direito", afirmou Davi em entrevista ao podcast “Vem Que Tem”.

O ex-BBB reforçou sua liberdade de escolha ao comentar sobre sua nova trajetória. "Resolvi traçar novos caminhos. Vou seguir meus estudos, mas vou trilhar outros caminhos. Cada um é livre para fazer o que bem quiser, o que bem achar", declarou.

Em abril deste ano, surgiram rumores de que Davi havia desistido de iniciar o ensino superior. Fontes do jornal “Em Off” sugeriram que o ex-participante do BBB 24 estaria considerando outras carreiras, como empresário e influenciador.

Na época, Davi alterou seu status no Instagram de "motorista de aplicativo" para "estudante de medicina", negando os boatos sobre sua desistência.