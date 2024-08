Tamires usa prints de conversas para denunciar Davi Brito por ameaça com arma

Desde que saiu do BBB 24, Davi Brito vem se envolvendo em diversas polêmicas, sendo a mais recente, uma suposta ameaça contra Tamires Assis, musa do Boi Garantido e ex-affair do baiano. De acordo com um boletim de ocorrência, feito pela própria amazonense, Davi foi agressivo e mostrou uma arma de fogo como ameaça à vida de Tamires.

"Tá vendo essa arma, imagina o que pode acontecer com qualquer pessoa, eu quero que você veja isso, isso aqui é para você também", teria supostamente dito Davi para Tamires.

Uma imagem, divulgada pelo portal Em OFF, mostra Davi segurando a arma de fogo com uma das mãos e apontando em direção a câmera do celular. Este teria sido o momento em que ele ameaçou a vida da musa do Boi Garantido.

De acordo com outros documentos compartilhados pela artista, Davi demonstra um comportamento obsessivo e invasivo. Registros de tela mostram que no dia 15 de junho, o campeão do BBB 24 efetuou 12 ligações em menos de 30 minutos para Tamires. "Tá ocupada? Tô com saudades. Não falou comigo hoje, tá de mal é?", questiona Davi. Um mês depois, no dia 16 de julho, Davi fez 16 ligações.

Em outra conversa por aplicativo de mensagens, Davi confessa que quer sonegar imposto e pede ajuda de Tamires para conseguir efetuar o crime.

“Thamires [sic], me manda seu pix aí. Vou mandar um dinheiro pra sua conta. Na hora se [sic] transfere pra mim. Pode ser? Só pra eu não precisar declarar imposto de renda. Pode ser? 30 mil”, disse o baiano.

Ainda no bate-papo, Tamires confessa que fica assustada com o pedido de Davi, já que nunca tinha recebido um valor tão alto de Pix.

“Mas amor, é um valor muito alto pra você mandar pro meu pix, eu tenho receio. Eu nunca recebi um valor alto assim. Não entendi bem. É pra eu te mandar agora? Nunca fiz um pix num valor alto, eu teria que alterar aquela questão do valor de transferência. Me explica direito isso aí”, pede Tamires Assis.