Davi Brito tem contrato milionário cancelado por casa de apostas; entenda

Davi Brito, o vencedor do Big Brother Brasil 24, perdeu um contrato milionário que havia fechado com a Esportes da Sorte. Segundo informações publicadas pelo site Contigo! O cancelamento da parceria ocorreu pela suspeita de fraude, por parte do ex-BBB.

Os executivos da Esportes da Sorte teriam se revoltado com Davi após ele ter feito uma interação com Márcio Victor, vocalista do Psirico. No vídeo em questão, o baiano aparece promovendo uma empresa concorrente.

A conduta de Davi foi considerada uma violação das regras contratuais da Esportes da Sorte e então o contrato foi rescindido. Até o momento, essa era a única parceria de publicidade fixa de Davi, desde que deixou o BBB 24.

Ainda segundo a Contigo, o contrato que Davi havia assinado garantia a ele um cachê fixo de R$ 300 mil, pelo período de seis meses. Além disso, o baiano teria 20% de comissão pelas apostas feitas a partir do seu link da plataforma.

Sobre o vídeo

O cancelamento do contrato de Davi ocorreu após ele aparecer em um vídeo ao lado de Márcio Vitor. Nas imagens, o cantor pede que Davi faça palpites para um jogo do Campeonato Brasileiro. O ex-BBB compartilhou nos stories do Instagram e marcou o perfil “@psirico”. Ao acessar o Instagram do cantor, os seguidores podiam visualizar uma resposta cantada por Márcio, e em seguida, uma publicidade para uma casa de apostas concorrente à Esportes da Sorte.