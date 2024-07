VÍDEO: Campeão do 'BBB 24' fecha o braço com tatuagens; veja o resultado

O vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, postou nesta terça-feira (16) em suas redes sociais os bastidores de sua primeira tatuagem. O baiano fechou o braço com uma série de desenhos.

Segundo Gian Lucca, o responsável pela tatuagem, ele realizou todo o trabalho em uma única sessão. No vídeo, compartilhado pelo ex-BBB em conjunto com o tatuador, é possível ver o momento em que Davi chega no local para começar o processo. Veja o vídeo:

"Fizemos a primeira tattoo de Davi! Toda numa sessão só! O homem aguentou e conseguiu fechar o braço todo! Satisfação demais, irmão! Me contem o que acharam", escreveu o tatuador na legenda da postagem.

Os desenhos foram feitos em todo o braço direito do ex-BBB, indo do início do ombro até o pulso. Ele tatuou um leão, uma águia, um olho e alguns símbolos.

Confira os detalhes:

Tatuagens de Davi Brito (Reprodução / Instagram @giantattoo13)

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)