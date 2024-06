Wanessa Camargo nega ter incentivado ódio contra contra Davi durante show

A cantora Wanessa Camargo fez um pronunciamento sobre as recentes acusações de que ela estaria incitando ódio contra o campeão do BBB 24, Davi, durante um show dela realizado em São Paulo.

A defesa da cantora foi enviada e lida no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. Na carta, a ex-BBB relatou que não incentivou gritos de ódio na plateia do show e chegou ainda a convidar Davi para a apresentação.

“Convidei amigos, parentes, e vários ex-BBBs, inclusive o próprio Davi. Em um determinado momento do show, um fã que eu não conhecia subiu no palco para me abraçar. No primeiro momento, eu passei o microfone pra ele. Em um determinado momento, ele falou que eu seria a verdadeira campeã do BBB. Quando isso ocorreu, sinalizei com as mãos, em forma negativa, repetidas vezes”, explicou Wanessa, que afirmou não ter incentivado as ofensas em massa contra Davi.

Ainda de acordo com o pronunciamento, Wanessa disse que não participou dos xingamentos e pediu imediatamente para que os gritos de ódio parassem naquele momento.

“Imediatamente, eu pedi para todos pararem com aquela manifestação. Quem assiste ao vídeo, vê que eu sinalizo com as mãos, e peço para não continuarem com aquelas palavras. Em momento algum eu estimulei, induzi, provoquei ou participei de nenhum tipo de manifestação contrária ao Davi”, finaliza a nota da cantora.