Ex-BBB Davi afirma que não está com pressa de iniciar curso de medicina

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, comentou sobre a sua entrada para o curso de medicina na Estácio, faculdade na qual ele ganhou uma bolsa de estudos, quando ainda estava no reality. Ele continua se preparando para o vestibular da instituição.

Em um áudio que circulou num canal de bate-papo do X (antigo twitter), o baiano falou que não tem pressa para ingressar na faculdade e que irá visitar o prédio da unidade na semana que vem.

Se justificando pela sua falta de pressa para entrar na faculdade, Davi explicou que muitas oportunidades surgiram com o fim do reality, e que ele precisa aproveitar muitas delas, antes de ele prestar o vestibular para o curso de medicina.

“Acabei de sair do BBB, saí campeão, e tem que aproveitar todas as oportunidades do pós-BBB. Me estruturar primeiro para quando eu chegar na faculdade, eu estar bem preparado financeiramente, porque a gente sabe que medicina é um curso que exige muita dedicação e esforço. […] Não tô com pressa, porque nada a gente pode fazer na pressa, mas estou me preparando para o vestibular. […] Daqui para o mês de agosto, tá programado para eu fazer uma visita em uma das unidades da Estácio, onde vou estar cursando o curso de medicina”, disse ele no áudio.