Matteus, do BBB 24, torce para Isabelle Nogueira em noite de apresentação em Parintins; vídeo

Matteus Amaral, participante do Big Brother Brasil 24 (BBB 24), marcou presença na torcida do Festival de Parintins para apoiar a namorada Isabelle Nogueira. Ela, que também é ex-BBB, é cunhã-poranga do Boi Garantido, um dos itens avaliados durante o evento.

Isabelle fez a sua primeira apresentação no festival ao som de “Isa-A-Bela“, toada que leva seu nome e ficou famosa ao tocar diversas vezes no BBB 24. Ela entrou no Bumbódromo, espaço dedicado para a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso, em uma alegoria, com uma fantasia em formato de onça.

Além de Matteus, outros colegas da casa mais vigiada do Brasil marcaram presença na arena para acompanhar a apresentação: Davi, amigo e campeão do reality, Beatriz, Michel, Giovanna, Lucas Pizane, Raquele e Marcus Vinicius estavam no local.

Nas redes sociais, o casal trocou declarações. Matteus publicou uma foto com Isabelle e disse que "é uma honra poder presenciar tua dedicação e o amor pela tua cultura".

Definição do título do Festival de Parintins

A apuração das notas ocorre na próxima segunda-feira (1º). Os jurados escolhidos para avaliar os bois observam 21 itens que compõem as apresentações. As notas vão de 0 a 10, podendo ser dadas em casas decimais (9,9, 9,8, 9,7…). Vence o boi que tiver mais pontos na soma dos resultados das três noites do Festival.