Após Davi Brito cancelar voo, Tamires Assis declara que não tem mais relação com o Ex-BBB

A musa do Boi Garantido, Tamires Assis, anunciou que não está mais em um relacionamento com Davi Brito, o vencedor do BBB 24. O rompimento acontece logo após Davi ter cancelado um encontro entre os dois, na terça-feira (16), fazendo com que Tamires tivesse que aguardar horas no aeroporto para retornar a Manaus.

Na justificativa para o cancelamento do encontro, Davi afirmou que estava doente, e que por isso era melhor que eles não se vissem. Só na tarde desta quarta-feira (17) é que Tamires conseguiu retornar para Manaus.

"Ele realmente cancelou, eu achei que pudesse ir da mesma forma, até dei a ideia de cuidar dele até ele se recuperar, mas ele falou que não queria me receber daquela forma, que estava doente e não queria me receber mais", explicou em entrevista ao Gshow;

Tamires relata que ainda não havia acontecido nenhuma relação física entre os dois, apesar de eles terem sido flagrados juntos no festival de Parintins. A ideia era que o casal pudesse se conhecer melhor na viagem para Bahia, que foi cancelada por Davi. Diante da situação, ela afirma que não vê mais nada entre os dois.

"A minha ideia era que a gente tivesse um momento só nosso. Tínhamos planejado passar três dias em Salvador, e, depois, seguiríamos para Chapada Diamantina, pra ficarmos só nós dois. Depois disso tudo, não tenho ideia, mas, na minha cabeça, não tem compatibilidade, não vejo mais um casal entre a gente, não consigo confiar. Não sei se pode continuar uma amizade, não sei", explicou.

Febre Fake?

O motivo do cancelamento do encontro entre Davi e Tamires foi motivado por uma suposto mal-estar do baiano, que durante a noite de terça-feira (16), publicou uma foto de um termômetro marcando 38.6ºC em seu perfil nas redes sociais. Mais cedo, o ex-BBB fechou seu braço esquerdo com uma tatuagem e afirmou que a febre era oriunda da longa sessão no estúdio de Tattoo.

No entanto, diversos seguidores nas redes sociais apontaram que a imagem compartilhada por Davi não era verdadeira e se tratava de uma foto pública da internet, disponível no Google. Tamires ainda afirmou que o ex-BBB enviou a mesma foto a ela, justificando que precisaria fazer um raio-x.

"Eu vi que a foto que ele postou, foi a mesma que ele me mandou também, que descobriram essa questão da internet. Fazer uma tatuagem no braço todo, realmente, pode deixar mal, mas não entendi o motivo dele não querer que eu vá para Salvador”, comentou Tamires.

"Na conversa, ele me disse que vai ter que fazer um raio-X da cabeça, porque está com muita dor, e no braço, falando que a tatuagem atingiu a carne. A questão não foi a febre, foi ele não permitir que eu fosse. Eu tentei ajudá-lo, mas ele falou que eu preciso respeitar", declarou a musa do Garantido.