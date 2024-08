Tamires Assis obtém medida protetiva contra Davi por ameaça com arma; ele nega as acusações

Nesta sexta-feira (02/8), a Justiça do Amazonas concedeu uma medida protetiva em favor da influenciadora e musa do Boi Garantido, Tamires Assis, de 32 anos, após denúncia de ameaças por parte de Davi Brito, de 21 anos, campeão do "BBB 24", que segundo ela teria usado uma arma de fogo para coagi-la. Tamires e Davi tiveram um breve relacionamento.

A assessoria de Davi nega as acusações, assim como sua mãe, Elisângela Brito, que afirma que o filho não ameaçou a ex-namorada: "Ela passou dos limites. De onde Davi teria uma arma? Ela vai ter que provar isso."

Segundo a sentença a que o portal CM7 Brasil teve acesso, a Delegacia da Mulher de Manaus emitiu a medida protetiva após Tamires relatar que, no dia 15 de julho, Davi a ameaçou por videochamada, exibindo uma arma. A influenciadora relatou que ele estava embriagado e com comportamento violento, exigindo saber sua localização. Na queixa, Tamires mencionou que está sofrendo violência psicológica e ameaças por parte do ex-affair.

A Justiça decidiu conceder a medida protetiva, mesmo que o incidente tenha ocorrido virtualmente, considerando-o uma "ameaça grave, causando à vítima intenso temor e abalo emocional".

A equipe de Davi também negou as acusações. O campeão do "BBB 24" se manifestou sobre o assunto em suas redes sociais: "Até onde isso vai parar? Fico observando as acusações e críticas sobre minha pessoa. Fiz um curso de tiro e agora dizem que eu ameacei pessoas com arma de fogo", começou ele em uma postagem no Instagram.

Davi afirmou que seu respeito por Tamires irá continuar, mas que irá tomar medidas cabíveis: "Só estou passando por aqui pra deixar claro que o meu respeito vai continuar. Amizade também e, vida que segue. Agora levantar uma acusação dessas contra minha pessoa isso não existe, a internet hoje cada vez que passa está ficando pior. E eu, Davi Brito, irei tomar medidas cabíveis sobre esse assunto. AGORA FICA MUITO NÍTIDO QUE ISSO É PRA ME DERRUBAR MAIS NÃO VAI NÃO BEBÊ. DEUS ESTÁ COMIGO", destacou.

"Que perseguição, contra minha pessoa, não posso tomar água de coco na praia, não posso postar uma foto, não posso fazer nada. Isso está ultrapassando limites já. Só peço a vocês que entendam na cabeça de vocês que sou um Ser Humano", finalizou.