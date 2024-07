Campeão do BBB 24, Davi Brito não tem contrato renovado pela Globo; saiba o motivo

A Rede Globo decidiu não renovar o contrato com Davi Brito, campeão da última edição do Big Brother Brasil. A notícia foi divulgada nesta terça-feira (30/7) após um vazamento de informações do departamento comercial da emissora. O contrato de Davi termina na próxima quarta-feira (31) e, ao contrário dos vencedores anteriores, ele não terá o vínculo renovado. Confira a motivação:

A decisão foi influenciada pelas inúmeras polêmicas envolvendo o nome de Davi. Embora tenha 9 milhões de seguidores nas redes sociais, ele não conseguiu atrair o interesse de marcas para publicidade. Seu único contrato, com a Esportes da Sorte, foi encerrado por ele mesmo após divulgar uma empresa concorrente, resultando em uma violação contratual.

Davi também anunciou que apresentaria um programa na Globo, o que foi desmentido pela emissora; fez marketing para o Balanço Geral da Record TV e ainda se ofereceu para participar de A Fazenda 16, reality concorrente do BBB. Recentemente, ele se envolveu em outra polêmica ao publicar imagens em um curso de aprimoramento técnico, onde apareceu com uma arma de fogo, mas, logo depois, apagou o post.