Após desistir de cursar Medicina, Davi Brito revela em qual graduação vai se matricular na faculdade

Durante toda trajetória no BBB 24, Davi Brito, campeão da edição, afirmou que gostaria de realizar o sonho de ser médico. No entanto, o baiano de 22 anos anunciou no último dia 13 de agosto que desistiu de cursar Medicina. Porém, para não perder a bolsa integral que ganhou no reality da Globo, ele contou que vai se matricular em outro curso e vai seguir outra profissão.

A revelação foi feita durante entrevista ao Domingo Record, apresentado por Rachel Sheherazade. Após ser questionado, o ex-BBB disse que pretende seguir carreira no mercado imobiliário. “Quando eu me inscrevi no Big Brother, eu fui com desejo de realizar esse meu sonho de ser médico”, declarou.

Davi assegurou que, na verdade, o sonho foi apenas adiado. “Logo após ganhar o Big Brother Brasil, com 21 anos, eu sou uma pessoa muito nova, claro que eu tenho direito de escolher o que eu [quero] fazer e, assim, não que esse sonho tenha morrido, mas, hoje, os meus planos mudaram e eu estou trilhando outros caminhos”, contou

VEJA MAIS

O campeão do BBB 24 explicou os motivos que lhe levaram a seguir no ramo imobiliário: “Dá bastante dinheiro, que me traz bastante rentabilidade e estou tentando seguir por outro caminho. Meus planos mudaram”. "Eu vou estudar contabilidade, administração, direito, eu não vou perder a faculdade, mas, sim, vou trilhar outro curso”, encerrou o baiano.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)