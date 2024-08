Irmã do ex-BBB Davi Brito usa a morte de Silvio Santos para divulgar jogo de apostas

Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, foi amplamente criticada nas redes sociais após usar a imagem de Silvio Santos para divulgar um jogo de apostas. A propaganda, que mostrava a imagem de Silvio no fundo e dizia: “Quem nunca arriscou com o mestre Silvio Santos? Aposta, emoção e diversão”, gerou controvérsia pela insensibilidade.

Após as críticas, Raquel se pronunciou em seu perfil no Instagram, pedindo desculpas pelo ocorrido. “Gostaria de me desculpar sinceramente pela postagem recente que abordou um tema delicado. Reconheço que o conteúdo foi inadequado e insensível, e lamento profundamente qualquer dor ou desconforto que isso possa ter causado", escreveu.

Ela acrescentou: “Não era minha intenção ofender ou desrespeitar ninguém, e estou refletindo sobre como posso aprender e crescer a partir dessa experiência. Agradeço e peço a compreensão de todos e peço desculpas por este erro."