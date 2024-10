Davi Brito fala sobre estado de saúde da irmã Raquel Brito, que deixou A Fazenda

Irmão de Raquel Brito, o vencedor do BBB 24, Davi Brito, falou sobre o estado de saúde da ex-participante do reality show A Fazenda, que deve que deixar o problema neste domingo, 6, por recomendações médicas.

A TV Record transmitiu o momento em que Raquel passa mal na prova. Ela corria e, em seguida, se mostra sem fôlego, coloca uma das mãos no peito e cai chão. A apresentadora Adriane Galisteu pergunta se ela precisa de ajuda, e logo a equipe médica entra no local.

"Raquel está bem, acabei de falar com ela. Ela está tranquila, bem leve. Só passando aqui pra tranquilizar os fãs, as pessoas que estão perguntando, preocupadas. Ela vai cumprir as obrigações que tem que cumprir lá da Record, retornará para Salvador e aqui a nossa família dará todo apoio e suporte para o que ela precisar. Então está tudo bem, na paz e vai continuar tudo bem. Raquel vai seguir a programação da vida dela", afirmou Davi.