O que aconteceu com Raquel Brito? Colunista revela grave condição médica da ex-peoa

Após Raquel Brito ser desclassificada da competição de “A Fazenda 16”, da TV Record, nesta segunda-feira (7/10), várias especulações sobre o que teria ocorrido com a irmã do campeão do ex-BBB 24, Davi Brito, começaram a circular nas redes sociais. O motivo não chegou ser divulgado pela emissora, mas foi compartilhado pelo colunista Gabriel Perline, do programa A Tarde É Sua, com Sônia Abrão. Raquel passou por uma bateria de exames e recebeu o diagnóstico de cardiopatia. Saiba o que significa a doença:

O diagnóstico aponta doenças e condições que afetam o coração e o sistema vascular do paciente de qualquer idade. A doença pode ser congênita (de nascença) ou adquirida ao longo da vida. Nos casos mais graves, pode levar à morte se não for tratada corretamente. Má alimentação, obesidade e doença arterial podem contribuir para o diagnóstico.

Mais cedo, Davi Brito usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores e revelar o estado de saúde da irmã. Nos Stories, ele contou que conversou com Raquel pelo celular e disse que a sua mãe irá a São Paulo se encontrar pessoalmente com Raquel.

"Gente, Raquel está bem, graças a Deus. Acabei de falar com ela agora pouco. Ela está super bem, tranquila, leve. Só passando para tranquilizar os meus fãs, as pessoas que me seguem e estão perguntando e estão preocupados. Vai continuar tudo bem. Ela vai retornar para Salvador, cumprir as obrigações que tem lá, e aqui a nossa família dará todo apoio e suporte no que ela precisar", disse Davi.