Davi atualiza fãs sobre estado de saúde de Raquel Brito: 'Está super bem'

O campeão do BBB 24, Davi Brito, tranquilizou os seguidores sobre o estado de saúde de sua irmã, Raquel Brito, desclassificada do reality show "A Fazenda" nesta segunda (7). A influenciadora foi desclassificada do confinamento por orientações médicas após ter passado por uma bateria de exames um dia atrás. Nos stories, o milionário disse que tudo está bem com a ex-peoa, que deve retornar ainda nesta semana para suas "programações normais da vida", segundo Davi.

No vídeo, o ex-BBB contou aos seus seguidores que conversou com Raquel no celular há pouco tempo. Davi afirma que Deus está no controle de tudo e diz que sua mãe Elisangela Brito vai para São Paulo encontrar pessoalmente a ex-participante do reality show.

"Gente, Raquel está bem, graças a Deus. Acabei de falar com ela agora pouco. Ela está super bem, tranquila, leve. Só passando para tranquilizar os meus fãs, as pessoas que me seguem e estão perguntando e estão preocupados. Vai continuar tudo bem. Ela vai retornar para Salvador, cumprir as obrigações que tem lá, e aqui a nossa família dará todo apoio e suporte no que ela precisar", falou.

Elisangela também se pronunciou nas redes sociais após a desclassificação da filha. “Só sei de uma coisa. Deus está no controle de tudo. Por favor, respeitem o momento”, escreveu.