Irmã de Davi, do BBB24, Raquel Brito está fora de A Fazenda; saiba o porquê

Raquel Brito não faz mais parte de A Fazenda 16. A irmã do campeão do BBB24, Davi Brito, foi desclassificada do reality show após passar por uma série de exames. A Record emitiu um comunicado sobre a situação.

“A Record informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel em alguns instantes”, afirmou o texto, obtido com exclusividade pela Coluna Fábia Oliveira.

A ex-participante saiu para atendimento médico no domingo (6/10) e não retornará ao programa. Inclusive, Raquel não participou da Prova de Fogo.

VEJA MAIS

Mal-estar durante prova

Após se sentir mal durante a Prova de Fogo, Raquel precisou ser levada a um hospital. Em um comunicado lido por Júlia, a Fazendeira da semana, a produção do programa informou sobre saúde da irmã de Davi.

“A participante Raquel Brito está bem, mas segue em observação aguardando a realização de novos exames. Ela não volta para a sede esta noite”, disse a nota. Ela foi atendida pela equipe médica do programa, mas foi hospitalizada em seguida.

Na dinâmica, Raquel perdeu para Camila Moura e foi direto para a Baia, onde teve que puxar mais um peão. Sua companheira de prova, Suelen, decidiu pela influencer e selecionou Zaac para dormir com o cavalo do reality. Além deles, Zé Love e Suelen também estão na berlinda.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)