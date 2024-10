Davi Brito se manifesta após processo de união estável movido por Mani Reggo

Davi Brito, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (14/10), para publicar uma “suposta” indireta a Mani Reggo, sua ex-companheira. A publicação ocorreu após a influenciadora entrar com uma ação judicial contra o campeão do BBB 24, buscando o reconhecimento e a dissolução da união estável que os dois mantinham. O ex-casal viveu juntos por um ano.

Nos Stories, Davi iniciou dando ‘bom dia’ aos seguidores e, em seguida, disparou: “Falar para vocês que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre, amém? Deus abençoe seu dia e dê um dia de paz e tranquilidade. Todo mal, tudo aquilo que vem para atrapalhar a gente, cai por terra, em nome de Jesus”.

Logo depois, o ex-BBB postou um vídeo cantando o louvor ‘Deus é Deus’. "Temos que aprender a depositar nossa confiança em Deus. Por isso falo para vocês sempre, comece o dia orando e terminará agradecendo”, disse.

Entenda

A decisão de Mani veio para oficializar formalmente o fim do relacionamento dela com Davi. Isso porque, após sair do programa, o campeão foi criticado por se referir a influenciadora como sua namorada e afirmando que os dois estavam “se conhecendo”, mesmo depois de estarem morando juntos.

Já durante o confinamento, Davi se referia a Mani como sua esposa e dizia que oficializaria a união após sair do reality show. Antes de entrar no BBB 24, ele ajudava a, até então, companheira em seu negócio, uma barraca de lanches.