Pedro Pascal critica J.K. Rowling por declarações transfóbicas

Pedro Pascal saiu em defesa da comunidade transgênero após J.K. Rowling, criadora da franquia Harry Potter, celebrar a decisão da Suprema Corte do Reino Unido que exclui mulheres trans da definição legal de "mulher". Em suas redes sociais, a autora, que usou parte de sua fortuna para financiar movimentos transfóbicos, postou uma foto bebendo um drink e fumando um charuto com a legenda "adoro quando um plano dá certo".

Em um vídeo criticando Rowling postado pelo ativista Tariq Raouf no Instagram, Pascal deixou um comentário chamando a celebração da autora de "m... nojenta". "Comportamento de perdedor odioso", disse o astro de The Last of Us.

Pascal é extremamente vocal em seu apoio à comunidade transgênero. Sua irmã, Lux Pascal, se assumiu trans em 2021 e o astro aproveita todas as oportunidades que tem para defender pessoas trans. Na pré-estreia de Thunderbolts*, em Londres, ele usou uma camiseta com os dizeres "protejam as bonecas" termo usado para falar de mulheres transgênero, dias após a decisão da Corte britânica.

No começo de 2025, Pascal compartilhou em seu Instagram uma placa que dizia "um mundo sem pessoas trans nunca existiu e nunca existirá". "Não consigo pensar em nada mais vil, pequeno e patético do que aterrorizar uma comunidade pequena e vulnerável de pessoas que não querem nada de você, exceto o direito de existir", escreveu ele na legenda.