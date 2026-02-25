Capa Jornal Amazônia
Os Dinâmicos celebram o novo álbum 'Baile da Guitarrada' com shows em Belém

grupo lança disco inédito e reafirma a guitarrada como patrimônio cultural imaterial da Amazônia

O Liberal
fonte

Os Dinâmicos (Amarilis Marisa)

Referência absoluta na história da música paraense, o grupo Os Dinâmicos realiza duas apresentações especiais em Belém neste fim de semana. Os shows celebram o lançamento do álbum Baile da Guitarrada e reafirmam o gênero como um dos pilares do patrimônio vivo da Amazônia.

A programação começa no sábado, 28 de fevereiro, com um show gratuito na Vila Container, a partir das 20h. Já no domingo, 1º de março, a banda leva o balanço das guitarras para o Clube da Guitarrada, sediado no Espaço Cultural Apoena, também às 20h (com ingressos nos valores praticados pela casa).

VEJA MAIS

image Guitarrada é reconhecida oficialmente como manifestação cultural nacional
A Alepa já havia instituído o dia 29 de outubro como “Dia Estadual da Guitarrada”, em homenagem a Mestre Vieira

image Os Dinâmicos lançam álbum ‘Baile da Guitarrada’ e unem três gerações em homenagem a Mestre Vieira
Com dez faixas autorais, o álbum reúne guitarrada, lambada, carimbó e brega, e estará disponível dia 8 nas plataformas digitais

Para cada noite, o grupo preparou um repertório dinâmico e dançante, que costura clássicos imortais do gênero, releituras de sucessos e as novas faixas autorais do disco recém-lançado. A proposta artística do espetáculo é um mergulho na tradição dos conjuntos regionais, resgatando a essência dos bailes populares que definiram a identidade sonora do Pará.

Já disponível em todas as plataformas digitais, o álbum "Baile da Guitarrada" apresenta dez faixas autorais inéditas. O trabalho é fruto do projeto Baile da Guitarrada – Lab Música, viabilizado com o apoio do edital Rouanet Norte. A formação atual do grupo promove um encontro intergeracional de talentos, reunindo Lauro Honório (guitarra), Dejacir Magno (vocal), Luís Poça (teclado), Jairo Rocha (bateria), Cassiano Neto (baixo), Carlos Canhão Brito Jr. (percussão) e Wesley Souza (guitarra solo). Juntos, esses músicos garantem o frescor e a longevidade da energia sonora paraense.

A influência de Os Dinâmicos transcende os palcos e alcança as telas. O grupo foi a inspiração para a animação homônima e é peça central do longa-metragem "Coisa Maravilha – A Invenção da Guitarrada". O documentário registra a trajetória do gênero e o emocionante reencontro da banda após um hiato de duas décadas.

A história dessa sonoridade remete à década de 1970, quando Joaquim de Lima Vieira, o Mestre Vieira, subverteu o uso da guitarra, até então o ícone do rock, para criar um estilo autêntico. Com solos inimitáveis, Vieira fundiu carimbó, brega, cúmbia, jovem guarda e choro, consolidando um sotaque musical único. Hoje, esse legado possui reconhecimento oficial em três esferas: é Dia Municipal em Barcarena, Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará e Manifestação da Cultura Nacional pelo Governo Federal.

Raízes vivas da era de ouro da música paraense, Os Dinâmicos trazem na bagagem anos de parceria ao lado do mestre. Esse legado será celebrado em março com uma homenagem especial durante o Baile dos Artistas, na Assembleia Paraense. O grupo será agraciado com um troféu que simboliza sua imensa contribuição para elevar a guitarrada ao status de patrimônio e orgulho da cultura nacional.

Palavras-chave

Cultura

Guitarrada

Os Dinâmicos

Música
