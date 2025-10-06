Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Os Dinâmicos lançam álbum ‘Baile da Guitarrada’ e unem três gerações em homenagem a Mestre Vieira

Com dez faixas autorais, o álbum reúne guitarrada, lambada, carimbó e brega, e estará disponível dia 8 nas plataformas digitais

Amanda Martins
fonte

Os Dinâmicos lançam álbum ‘Baile da Guitarrada’ nas plataformas digitiais (Amarílis)

Se a guitarra começa a tocar, o corpo pede dança. É com essa energia que Os Dinâmicos apresentam “Baile da Guitarrada”, álbum que chega às plataformas digitais na próxima quarta-feira (8) e promete trazer o clima das noites paraenses com a força de um gênero criado por Mestre Vieira, com dez faixas autorais que passeiam por ritmos como guitarrada, lambada, carimbó e brega.

VEJA MAIS

image Guitarrada é reconhecida oficialmente como manifestação cultural nacional
A Alepa já havia instituído o dia 29 de outubro como “Dia Estadual da Guitarrada”, em homenagem a Mestre Vieira

image Os Dinâmicos, grupo de Mestre Vieira, faz o Baile da Guitarrada em Belém
Vai ser nesta quinta (10), às 20h, no Sesc Ver-o-Peso, no centro de Belém, como pré-lançamento do álbum homônimo agendado para agosto próximo

image Workshop gratuito sobre carreira do Mestre Vieira chega a Belém e Ponta de Pedras
Evento reúne músicos e pesquisadores que atuaram e conviveram com o artista, conhecido como o criador da guitarrada

Buscando consolidar o legado de Viera e reafirmar a força da guitarrada - estilo musical que atravessou épocas-, o novo projeto reúne três gerações de música que se encontram para celebrar e renovar a tradição do ritmo que é a cara do Pará.  Fazem parte da formação os veteranos Dejacir Magno (voz), Luís Poça (teclado) e Lauro Honório (guitarra base) - todos integrantes da formação original do grupo-, além de Jairo Rocha (bateria), Cassiano Neto (baixo e direção musical), Carlos Canhão Brito Jr. (percussão e produção musical) e o jovem Wesley Souza (guitarra solo), de 22 anos.

image O Mestre Vieira foi um dos criadores da guitarrada - ritmo genuinamente amazônico. (Renato Reis / Divulgação)

Para Carlos ‘Canhão’ Brito Jr., o projeto simboliza a continuidade de uma história que começou há mais de cinco décadas. O percussionista explica que a nova formação reúne músicos que ajudaram a construir o gênero e jovens artistas que o mantêm vivo na cena contemporânea. “O público pode esperar o que o título do álbum indica, música para dançar, literalmente um ‘baile’”, disse o produtor musical. 

image Carlos ‘Canhão’ Brito Jr. (Amarílis)

Entre os músicos mais antigos, a emoção de participar do lançamento é evidente. Lauro Honório, que integrou a primeira formação de Vieira e Seu Conjunto, recorda o início do gênero e celebra a continuidade.

“É uma honra ter participado desde 1970 da criação e evolução da guitarrada. Ver agora o estilo que ajudei a moldar ganhar ainda mais reconhecimento com o ‘Baile da Guitarrada’ é uma realização. Participar desse álbum é como ver um filho crescer. É um tributo ao legado de Mestre Vieira e à história que vivemos juntos”, afirmou o guitarrista.

image Lauro Honório (Amarílis)

Para Lauro, o novo projeto também representa a continuidade do legado de Vieira e a inspiração para novas gerações de músicos e fãs. “Ver o estilo musical que criamos juntos, continuar a dançar e a emocionar as pessoas é o maior prêmio que poderia receber. É uma experiência incrível, que me enche de orgulho, gratidão e alegria”, complementou. 

O tecladista Luís Poça também destaca a importância de manter viva essa herança musical. “Manter uma cultura musical é valorizar sua criação e levar o legado de Mestre Vieira para novas gerações. A técnica de solo e o ritmo da guitarrada precisam continuar sendo difundidos pelo mundo”, comentou.

image Luis Poça (Amarílis)

Para Dejacir Magno, crooner da lambada e integrante mais antigo do grupo, o novo álbum também tem papel formativo. Ele acredita que a troca entre veteranos e novos músicos é o que garante a continuidade do gênero.

image Dejacir Magno (Amarílis)

“Seguimos a tradição dos primeiros anos da guitarrada, abrindo espaço para novas gerações. O lançamento do nosso novo trabalho é uma forma de unir tradição e novos públicos, e mostrar que a música da Amazônia segue viva e dançante”, explicou.

Juventude e renovação

image Wesley Souza (Amarílis)

A nova geração chega trazendo novas influências, mas com o mesmo respeito pelas origens. O guitarrista Wesley Souza, o mais jovem do grupo, afirma que é uma grande responsabilidade herdar esse legado. “Poder contribuir com a história da guitarrada é maravilhoso. É um ritmo que reflete a alma e a identidade cultural do Pará e da Amazônia, reconhecido como patrimônio cultural brasileiro”, disse. 

image Jairo Rocha (Amarílis)

O baterista Jairo Rocha, que se uniu ao grupo em 2015, reforça que o sentimento é de gratidão e continuidade. “Herdar e contribuir para o legado da guitarrada significa preservar e difundir a história do Mestre Vieira e de outros mestres que ajudaram a criar esse som tão nosso”, afirmou. 

Produção

Segundo Cassiano Neto, diretor musical do projeto, o título do álbum reflete a proposta sonora: um convite à dança. “O nome ‘Baile da Guitarrada’ remete à variação de estilos, como uma festa em que cada faixa tem uma batida própria, mas todas convidam o público a dançar. Trabalhamos com a técnica dos músicos mais antigos, acrescentando elementos propostos pelos novos integrantes, sem perder a essência”, explicou.

image Cassiano Neto (Amarílis)

Filho do primeiro baterista dos Dinâmicos (in memoria, Mestre Cassiano Pereira, o responsável pela abrangência rítmica da guitarrada), Neto, pôde aprender ‘na fonte’ essas levada que fazem o ‘molho’ do ritmo.

“Tive a possibilidade de me aprofundar sobre o estudo que tenho feito das influências que inspiram o estilo da banda.  Em algumas músicas, fizemos questão de manter a ideia da musicalidade e sonoridade da música barcarenense, já que a banda também são conhecidos como ‘As Raízes da Guitarrada’”, explicou. 

“Esperamos contemplar da melhor forma o público e atingir o objetivo do projeto que é mostrar nossa música e contribuir com a cultura musical paraense/brasileira”, complementou. 

O álbum ainda conta com músicos convidados como Marcelo Cardoso (sax barítono), Daniel Corrêa (trombone) e Nael Carvalho (trompete), com arranjos de metais assinados por Cassiano. 

A produção executiva é assinada por Luciana Medeiros. O projeto faz parte do ‘Baile da Guitarrada – Lab Música’, realizado via Lei Rouanet Norte, com patrocínio da Caixa, Banco da Amazônia, Correios e Banco do Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Os Dinâmicos

Mestre Vieira

grupo os dinâmicos, que acompanhou mestre vieira, embala a noite de belém com o baile da guitarrada

Os Dinâmicos lançam álbum ‘Baile da Guitarrada’ e unem três gerações em homenagem a Mestre Vieira

álbum 'Baile da Guiterrada'

lançamento música

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Filmes para ver domingo à noite: confira 5 longas de diferentes gêneros

As produções de romance, drama, comédia, terror e ação estão disponíveis em plataformas de streaming

05.10.25 16h22

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

CELEBRIDADES

VÍDEO: Paolla Oliveira compartilha registros dos últimos dias de gravação de ‘Vale Tudo’

Atriz publicou vídeo nos bastidores e comentou encerramento da personagem

03.10.25 22h54

FAMOSOS

Polícia descarta presença de metanol em bebida consumida por rapper Hungria

Cantor continua em observação na UTI, mas deve receber alta neste fim de semana

03.10.25 22h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

eita!

Larissa Ferrari revela esquema para transar com atletas e diz que deixou Payet 'acabado'

Em entrevista, modelo contou que encontros íntimos em hotéis de concentração e disse que deixou o francês 'acabado' antes de partida

05.10.25 12h57

viralizou

Vídeo íntimo de Gracyanne Barbosa vaza na internet antes do BBB 25; veja

Imagens foram publicadas após a musa fitness ser confirmada no Big Brother Brasil 25

12.01.25 10h48

NOVELA

Quem matou Odete Roitman? Conheça o assassino da primeira versão

Na novela “Vale Tudo” de 1988, a personagem foi interpretada por Beatriz Segall. Em 2025, a atriz que dá vida à milionária é Debora Bloch

05.10.25 16h47

paranormal

Suposta carta psicografada de Betty Lago descreve experiências no plano espiritual

A atriz, morta em 2015, teria encontrado dificuldades no umbral, descrito como um ambiente denso e desafiador

24.11.24 17h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda