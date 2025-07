Os Dinâmicos, grupo de Mestre Vieira, faz o Baile da Guitarrada em Belém

Quinta-feira (10) de verão, às 20h. Cenário: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, um casarão histórico às proximidades da Baía de Guajará e na região próxima do Forte do Presépio, onde a história de Belém começou. Senha para a festa da cultura amazônica: Baile da Guitarrada, comandado pelo grupo Os Dinâmicos que fez história na música paraense acompanhando o criador desse gênero, Mestre Vieira (1934-2018) desde os anos 1970 e agora renovado com o fôlego das novas gerações. Tudo com entrada gratuita, e a oportunidade ímpar de o público conferir músicas inéditas que vão integrar o novo álbum do grupo a ser lançado nas plataformas digitais em agosto.

Esse show faz parte do projeto Baile da Guitarrada Lab Música, realizado por meio da Lei Rouanet Norte, com patrocínio da Caixa, Correios, Banco da Amazônia e Banco do Brasil, e apoio, em Belém, do Sesc-Pa. Os músicos integram três gerações formadoras da guitarrada paraense.

“Esse trabalho já é uma essência da guitarrada, porque traz os caras que são da raiz. Eles foram a base do Vieira, gravaram com ele o primeiro disco, ‘Lambada das Quebradas’, em 1978. Então, é diretamente conectado à origem”, afirma o percussionista Carlos Canhão Brito Jr., que também assina a produção musical do álbum.

Para Canhão: “Apresentar esse repertório inédito no Sesc Ver-o-Peso tem um significado muito especial. É como entregar um presente ao público de Belém. São músicas que celebram a trajetória da guitarrada, mas também apontam para o futuro, com arranjos atuais e a presença viva dos mestres que fundaram o gênero. É também um gesto de resistência e afirmação da nossa identidade sonora”.

Mestre Viveira: ícone na música paraense e amazônica (Foto: Renato Reis / Arquivo)

Guitarras na pista

Além de Canhão, o grupo reúne nomes como Lauro Honório (guitarra base), Luis Poça (tecladista), Dejacir Magno (vocal), todos com décadas de atuação e história dentro do gênero, como também Jairo Rocha (bateria) e Cassiano Pereira Neto (baixista) e ganha agora a presença do jovem guitarrista Wesley Souza, de 22 anos de idade.

E Wesley está vibrando com esse momento da vida dele. “Nem sei responder direito o que é tocar com essa galera. É uma responsabilidade muito grande. É um pessoal que faz parte da história da música paraense. O papel do guitarrista solo na Guitarrada é improvisar, se arriscar, criar. É isso que tento trazer nesse disco”, compartilha o músico.

Para o tecladista Luís Poça, o novo álbum chega para “manter viva essa sonoridade que o Vieira deixou pra gente “. Filho do baterista original de Vieira e Seu Conjunto, Cassiano Neto assina a direção musical do álbum que expande as possibilidades do gênero ao incorporar novas referências. “A gente fez questão de abranger o máximo de ritmos possíveis. Tem guitarrada, lambada, carimbó e brega. A banda é madura, entendendo o processo criativo e se preparando para sempre dar o melhor ao público”, comenta Cassiano.

O disco tem dez faixas autorais e dançantes. “Sempre fiz música, mas nunca tive oportunidade de lançar. Agora, com mais de 50 anos, gravei duas composições minhas. Isso é uma alegria imensa”, diz Dejacir Magno. O disco tem, entre outras composições do grupo, música inédita assinada por Waldo Possa, músico de Barcarena (terra de Mestre Vieira).

No show e no disco, a plateia vai mergulhar na sonoridade amazônica por meio da guitarrada, um gênero guarda-chuva de ritmos. Por isso, o baterista Jairo Rocha que “a guitarrada é uma mistura viva, em movimento”.

O Baile da Guitarrada Lab Música é um projeto que une memória, criação e formação a partir da obra do Mestre Vieira, criador da guitarrada, e o fortalecimento e reconhecimento da banda “Os Dinâmicos”, como um grupo pioneiro na difusão do gênero.

O projeto circula por diferentes cidades do Pará. Além do novo disco do grupo musical, reúne ações formativas, como a contação da história “O Pequeno Joaquim e sua Guitarra Mágica”, criada especialmente para o projeto, e que narra de forma lúdica o despertar musical de Vieira na infância, aproximando as novas gerações de sua trajetória. Essa programação foi realizada recentemente no município de Ponta de Pedras, no Marajó.

Serviço:

Show de pré-lançamento do álbum ‘Baile da Guitarrada – Os Dinâmicos’

Dia 10 de julho, às 20h,

No Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso,

No Boulevard Castilhos França, 522/533 – Campina - Belém (PA). Entrada gratuita

Produção: Holofote Virtual Produções Artísticas.

Mais informações: @bailedaguitarrada (Instagram)