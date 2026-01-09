Capa Jornal Amazônia
Relembre os ex-BBBs que morreram após deixarem a casa mais vigiada do Brasil

Participantes marcaram milhões de telespectadores com sua personalidade e carisma dentro de um dos maiores realities do país.

Jennifer Feitosa
fonte

Josy Oliveira, Vô Nonô, André Cowboy e Edílson Buba (Reprodução / Globo)

Ultrapassando mais de duas décadas no ar, o Big Brother Brasil tornou-se um dos maiores fenômenos da cultura pop brasileira. A cada edição, diferentes pessoas compartilham suas personalidades, sonhos e sentimentos diante da presença virtual de milhões de telespectadores.

Contudo, ao longo do tempo, algumas notícias trouxeram despedidas e saudade, transformando o legado dos ex-participantes em lembranças de ternura e afeto para os fãs que os acompanharam pelo pay-per-view.

Veja quem são os participantes que já morreram e deixaram sua marca no BBB:

Edílson Buba (BBB 4)

Natural de Curitiba (PR), Edílson Buba, empresário, participou da quarta edição do reality, em 2004. Ficou conhecido pelo comportamento educado, conciliador e pela fidelidade à namorada durante o confinamento.

Após o programa, fundou uma ONG voltada à recuperação de usuários de drogas e deu continuidade a seus projetos sociais. Ele faleceu em novembro de 2006, aos 34 anos, vítima de câncer no abdômen. Sua morte causou grande comoção entre o público e os colegas de programa.

André Cowboy (BBB 9)

André Almeida, mais conhecido como André Cowboy, destacou-se na nona edição do programa, em 2009. Ele entrou na casa através da dinâmica da Casa de Vidro, instalada em um shopping, e ganhou notoriedade por seu jogo estratégico, sendo considerado um dos “vilões” daquela temporada.

Sua morte, entretanto, ocorreu de forma trágica. Em junho de 2011, aos 37 anos, André foi assassinado com um tiro na cabeça durante uma emboscada em sua chácara, em Alumínio (SP). O crime foi inicialmente investigado como latrocínio, mas as circunstâncias permaneceram cercadas de mistério por anos.

Norberto Carias dos Santos, o Vô Nonô (BBB 9)

Norberto Carias dos Santos, carinhosamente apelidado de Vô Nonô, marcou o BBB 9 ao entrar no programa com 63 anos, tornando-se um dos participantes mais velhos da história do reality. Radialista e ator, conquistou o público pelo bom humor e autenticidade, apesar de ter sido eliminado na segunda semana.

Após o programa, voltou à sua cidade, São Carlos (SP), onde foi recebido com carinho pelos admiradores. Faleceu em julho de 2017, aos 72 anos, vítima de câncer.

Josy Oliveira (BBB 9)

Josy Oliveira, mineira de Juiz de Fora, era psicóloga e cantora por paixão. Entrou no BBB 9 também pela Casa de Vidro e ficou conhecida por seu espírito competitivo e determinação dentro do jogo.

Após o reality, dedicou-se à carreira musical e à família. Em setembro de 2021, aos 43 anos, Josy faleceu em decorrência de complicações após uma cirurgia para tratar um aneurisma cerebral diagnosticado meses antes. Ela deixou marido e um filho pequeno.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

