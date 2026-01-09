Capa Jornal Amazônia
Quem é Ricardinho Chianini? Paraense está na casa de vidro do BBB 26

Atleta bicampeão mundial de futebol freestyle, Ricardinho Chahini esteve no palco do Global Citizen em Belém

O LIberal
fonte

Ricardo Chianini (Divulgação)

Duas vezes melhor do Mundo no Futebol Freestyle, duas vezes no Guiness World Records, o paraense de Belém do Pará, Ricardo Chahini de 27 anos, disputará uma vaga para entrar na casa do Big Brother Brasil 26. Ao lado de outras três pessoas, ele está na Casa de Vidro da Região Norte.

Além do destaque no esporte, Chahini também se apresentou no palco do Global Citizen, evento internacional realizado em Belém no ano passado, que teve entre os convidados nomes como Chris Martin, Charlie Puth, Anitta, Seu Jorge e outros.

Paraense concorre a vaga no BBB 26

Ricardinho Freestyle está entre os quatro participantes da Casa de Vidro da Região Norte que disputam a preferência do público. Apenas os mais votados serão integrados ao elenco oficial do reality da TV Globo, que estreia na próxima segunda-feira (12/01).

Reconhecido no cenário esportivo internacional, Ricardinho é uma figura popular nas redes sociais, onde compartilha vídeos de manobras com a bola e treinos que lhe renderam fama e premiações.

Trajetória inclui títulos mundiais e recordes

Ricardo Chahini já foi eleito duas vezes o melhor do mundo no futebol freestyle, modalidade que une habilidade com a bola e elementos de performance. Seus recordes no Guinness incluem o maior número de giros de bola em uma única apresentação, feito que ajudou a projetar sua carreira globalmente.

