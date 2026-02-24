Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Wanessa Camargo vive novo affair com ator da Globo; saiba quem é

Os dois foram vistos juntos curtindo o Carnaval, no Rio

O Liberal
fonte

Bruno Bevan (à esquerda) já atuou em produções da TV Globo (Reprodução/ Redes sociais)

Após participar do "Dança dos Famosos", a cantora Wanessa Camargo está vivendo um novo momento na vida pessoal. A artista, de 43 anos, está conhecendo o ator Bruno Bevan, de 37, conforme confirmado pela assessoria da cantora.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Wanessa Camargo fala sobre homenagem a Joelma no Domingão com Huck e declara ser fã
Cantora destacou naturalidade da artista paraense e repercussão positiva da performance

image Wanessa Camargo chega a Belém para participar do espetáculo natalino de Manu Bahtidão
Cantora desembarcou na capital paraense nesta sexta-feira (19) e se reuniu com a artista Liah Soares e o ex-BBB Marcus Brito antes do espetáculo no Theatro da Paz

image Manu Bahtidão curte praia no Rio de Janeiro após garantir vaga na final do Dança dos Famosos
Cantora foi vista ao lado de Wanessa Camargo no Rio de Janeiro horas depois de garantir vaga na final da competição da Globo, que será decidida no próximo domingo (7)

Os dois foram vistos juntos durante o Carnaval, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde trocaram gestos de carinho.

Natural de Niterói, no Rio, Bevan já atuou em produções da TV Globo. O ator integrou o elenco de novelas como "O Outro Lado do Paraíso", "A Dona do Pedaço" e "Além da Ilusão".

Além da atuação, Bruno também trabalha como modelo e é formado em publicidade. Em suas redes sociais, compartilha registros de viagens e da rotina de atividades físicas, como surfe e musculação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Wanessa Camargo

suspoto affair

wanessa camargo vive affair
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FOLIA

Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

Atriz dividiu com os seguidores registros de bastidores e momentos de descontração do Carnaval de 2026

24.02.26 10h45

Museu das Amazônias inicia pintura de painel com realidade aumentada de artista paraense

A obra assinada pelo artista Kambô Art marca o período de troca das exposições internas e pode ser acompanhada pelo público em tempo real

24.02.26 9h35

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

CARNAVAL EM BELÉM

Desfiles do Grupo Especial terão 3 mil ingressos gratuitos para arquibancada; saiba como retirar

As retiradas acontecerão nos dias 24 e 25 de fevereiro

23.02.26 15h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

FOLIA

Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

Atriz dividiu com os seguidores registros de bastidores e momentos de descontração do Carnaval de 2026

24.02.26 10h45

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

GUITARRADA

VÍDEO: Música de Felipe Cordeiro entra para trilha sonora de novela da Globo

Trilha de A Nobreza do Amor traz a música Problema Seu e destaca a guitarrada paraense em rede nacional

24.02.26 10h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda