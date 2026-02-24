Wanessa Camargo vive novo affair com ator da Globo; saiba quem é

Após participar do "Dança dos Famosos", a cantora Wanessa Camargo está vivendo um novo momento na vida pessoal. A artista, de 43 anos, está conhecendo o ator Bruno Bevan, de 37, conforme confirmado pela assessoria da cantora.

Os dois foram vistos juntos durante o Carnaval, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde trocaram gestos de carinho.

Natural de Niterói, no Rio, Bevan já atuou em produções da TV Globo. O ator integrou o elenco de novelas como "O Outro Lado do Paraíso", "A Dona do Pedaço" e "Além da Ilusão".

Além da atuação, Bruno também trabalha como modelo e é formado em publicidade. Em suas redes sociais, compartilha registros de viagens e da rotina de atividades físicas, como surfe e musculação.