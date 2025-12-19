Wanessa Camargo chega a Belém para participar do espetáculo natalino de Manu Bahtidão

A cantora Wanessa Camargo desembarcou em Belém nesta sexta-feira (19/12) para participar do Especial de Natal – Manu Bahtidão, espetáculo inédito que será realizado no Theatro da Paz. Após chegar à capital paraense, Wanessa aproveitou o dia para reencontrar amigos e participou de um almoço especial ao lado da cantora Liah Soares e do ex-BBB Marcus Brito.

O encontro aconteceu em um restaurante com menu vegano, que trouxe adaptações de pratos típicos da culinária paraense. “É tão gostoso você chegar num lugar e você ter gente que você ama pra você ser muito bem recebida. Então tem duas pessoas que estão aqui que são meus irmãos. Uma é minha irmã, outra é meu irmão”, disse Wanessa nos stories.

VEJA MAIS

O Especial de Natal da Manu Bahtidão será exclusivo para convidados e fãs selecionados. A apresentação promete grandes encontros musicais, reunindo nomes como Wanessa Camargo, Rebeca Lindsay, Liah Soares, Daniel Sobral e Bruno & Trio.

A condução do evento ficará por conta do apresentador e influenciador Lucas Guimarães, que já está em Belém.

Manu e Wanessa dividiram recentemente outra experiência artística juntas ao participarem do Dança dos Famosos 2025, no programa Domingão com Huck. Na competição, Silvero Pereira conquistou o primeiro lugar ao lado da professora Thais Sousa.