Sincerão BBB 26: veja resumo da dinâmica dessa segunda-feira (2)

Durante e após a programação da noite, os participantes discutiram

Lívia Ximenes
fonte

Maxiane, Sarah, Boneco, Brígido e Ana Paula participaram do Sincerão nessa segunda-feira (2) (Reprodução / Globo)

A Casa do Big Brother Brasil 26 está com os ânimos aflorados nessa segunda-feira (2). Maxiane indicou Ana Paula ao Paredão e a sister, que já estava com o castigo do monstro dado por Sarah, colaborou para o acúmulo de vacilos que levaram todos ao Tá Com Nada. Para deixar o jogo ainda mais emocionante, o programa seguiu com a dinâmica do Sincerão durante a noite.

Resumo — Sincerão do BBB 26 (segunda-feira, 2 de fevereiro)

Como foi a dinâmica?

Tadeu explicou aos participantes qual a dinâmica do Sincerão dessa segunda-feira (2). Os emparedados Ana Paula, Brígido e Boneco, o Anjo Sarah e a Líder Maxiane estavam no jardim e ouviram as instruções. Cada um deveria montar “a escalação do pior futebol do mundo”, dando aos demais brothers os títulos de arquibancada (apenas assiste ao jogo), goleiro frangueiro (quem vacila em horas importantes), gandula (sem história própria), técnico (quem manda no time, manipulador), juiz (se acha o dono do jogo) e bola murcha (jogador ruim). Eles tiveram um minuto para justificar as escolas e puderam escolher pessoas que estavam dentro da Casa também.

As escalações

Escalação de Maxiane

  • Bola murcha: Milena
  • Juiz: Ana Paula
  • Técnico: Babu
  • Gandula: Gabriela
  • Goleiro frangueiro: Juliano
  • Arquibancada: Solange

Escalação de Sarah

  • Bola murcha: Juliano
  • Juiz: Babu
  • Técnico: Ana Paula
  • Gandula: Milena
  • Goleiro frangueiro: Boneco
  • Arquibancada: Chai

Escalação de Ana Paula

  • Bola murcha: Sarah
  • Juiz: Brígido
  • Técnico: Alberto Cowboy
  • Gandula: Jordana
  • Goleiro frangueiro: Jonas
  • Arquibancada: Gabriela

Escalação de Brígido

  • Bola murcha: Juliano
  • Juiz: Babu
  • Técnico: Ana Paula
  • Gandula: Milena
  • Goleiro frangueiro: Boneco
  • Arquibancada: Chai

Escalação de Boneco

  • Bola murcha: Edilson Capetinha
  • Juiz: Alberto Cowboy
  • Técnico: Brígido
  • Gandula: Gabriela
  • Goleiro frangueiro: Jonas
  • Arquibancada: Sarah

Direto de defesa

Ana Paula, como está no Paredão, teve direito de se defender das acusações. Segundo a sister, ela entrou para ganhar o prêmio e, enquanto tenta entender o jogo, outras pessoas tentam “cavar pênalti” nela. A mineira disse que está confiante, apesar de ser uma possível eliminada.

Brígido também teve direito de se defender. O brother ressaltou que Ana Paula não dá valor aos jogo e Boneco entrou perdido na Casa. Ele está confiante que segue no jogo, fazendo algo coerente e sincero.

Boneco, assim como Ana Paula e Brígido, se defendeu. Para ele, foi uma traição ir ao Paredão, devido à quantidade de votos que recebeu. O brother afirmou que está jogando com o coração e a verdade.

Escolha do público

Por escolha do público, Babu foi selecionado para participar do Sincerão no jardim e montar a própria escalação.

  • Bola murcha: Jonas
  • Juiz: Alberto Cowboy
  • Técnico: Brígido
  • Gandula: Sol
  • Goleiro frangueiro: Jordana
  • Arquibancada: Gabriela

A galera também elegeu Edilson como arquibancada.

Treta durante e depois

Enquanto o Sincerão acontecia, Chai e Jordana discutiram na sala. Jordana afirmou que se manifesta e movimenta no jogo, mas a adversária discordou.

Após a dinâmica, no jardim, Maxiane e Gabriela discutiram sobre as escolhas feitas durante o Sincerão. Maxiane colocou Gabriela como gandula, jogadora sem história própria e que se movimenta apenas para o jogo dos outros.

Edilson e Boneco também brigaram pelas classificações dadas no Sincerão. Além de receber arquibancada do público, Edilson foi colocado como bola murcha pelo brother.

O bate-boca se tornou generalizado no BBB 26. Gabriela agora discutiu com Marciela e afirmou que a sister é planta e falsa na Casa. Em seguida, Maxiane foi chamada novamente à discussão, na qual Gabriela falou sobre um momento em que Marciele disse que Samira não sabe brigar sem chorar — Samira, então, confrontou a aliada no jogo.

Gabriela seguiu brigando com outros participantes e, dessa vez, foi com Marcelo, que a chamou de “mosca morta”.

Jonas, Babu e Juliano também discutiram. Jonas gritou com Juliano e o chamou de criança, mandando ir dormir, pois estava falando com Babu. Babu, que não ligava para o que Jonas falava, se irritou e perguntou se ele estava nervoso. Jonas disse que sim e, em seguida, foi chamado de "playboy" por Babu.

Palavras-chave

BBB 26

Big Brother Brasil

Sincerão BBB 26
BBB
.
