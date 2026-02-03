Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Prestes a completar 25 anos, Mari Fernandez homenageia ‘Peixes’ no Ensaios da Anitta; veja

O encontro com Anitta foi recebido com euforia pelo público

O Liberal
fonte

Prestes a completar 25 anos, Mari Fernandez homenageia ‘Peixes’ no Ensaios da Anitta. (Foto: @hygordiniz)

Prestes a completar 25 anos durante o período do Carnaval, Mari Fernandez fez uma participação especial no Ensaios da Anitta, em Ribeirão Preto, na noite deste domingo (1º). A cantora apareceu de surpresa no palco para celebrar o seu signo, Peixes, destacando características como criatividade, intuição e sensibilidade, marcas que também definem sua trajetória artística.

O encontro com Anitta foi recebido com euforia pelo público e reforçou o clima de celebração que marca a temporada pré-carnavalesca do projeto. Com energia e sintonia em cena, as duas protagonizaram um momento simbólico, unindo diferentes ritmos e representatividades da música brasileira.

Reconhecida como a principal representante feminina do Nordeste na atualidade, Mari Fernandez destacou o significado da participação ao dividir o palco com Anitta, ressaltando a força de mulheres que constroem suas próprias trajetórias, rompem barreiras e conquistam espaço a partir da confiança no próprio potencial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ensaios da Anitta

Mari Fernandez

Anitta
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Novo casal? Kim Kardashian e Lewis Hamilton estão namorando, segundo tabloides

Os encontros recentes alimentam especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre a socialite e o campeão de Fórmula 1

02.02.26 18h47

DEU RUIM

Após punições de Milena e Ana Paula Renault, casa do BBB 26 entra no Tá Com Nada

Vacilômetro estoura e participantes ficam apenas com alimentos básicos

02.02.26 12h30

TÁ COM NADA?

Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26

Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada

02.02.26 11h56

MÚSICA

Xande de Pilares lança ‘Nos Braços do Povo Vol. 2’ e celebra parceria em single para Maria Bethânia

O cantor e compositor apresenta seu mais novo trabalho, gravado no Rio de Janeiro. Além disso, o artista acaba de ter a inédita "Vera Cruz" gravada pela icônica Maria Bethânia

02.02.26 9h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

CONFUSÃO

BBB 26: Babu e Jonas discutem feio após o sincerão: 'playboy de m*rda'; veja o vídeo!

Clima esquentou após a dinâmica, e troca de ofensas entre os brothers repercutiu nas redes sociais.

02.02.26 23h44

BBB 26

Sincerão BBB 26: veja resumo da dinâmica dessa segunda-feira (2)

Durante e após a programação da noite, os participantes discutiram

02.02.26 23h57

CARNAVAL

Prestes a completar 25 anos, Mari Fernandez homenageia ‘Peixes’ no Ensaios da Anitta; veja

O encontro com Anitta foi recebido com euforia pelo público

03.02.26 0h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda