Prestes a completar 25 anos, Mari Fernandez homenageia ‘Peixes’ no Ensaios da Anitta; veja

Prestes a completar 25 anos durante o período do Carnaval, Mari Fernandez fez uma participação especial no Ensaios da Anitta, em Ribeirão Preto, na noite deste domingo (1º). A cantora apareceu de surpresa no palco para celebrar o seu signo, Peixes, destacando características como criatividade, intuição e sensibilidade, marcas que também definem sua trajetória artística.

O encontro com Anitta foi recebido com euforia pelo público e reforçou o clima de celebração que marca a temporada pré-carnavalesca do projeto. Com energia e sintonia em cena, as duas protagonizaram um momento simbólico, unindo diferentes ritmos e representatividades da música brasileira.

Reconhecida como a principal representante feminina do Nordeste na atualidade, Mari Fernandez destacou o significado da participação ao dividir o palco com Anitta, ressaltando a força de mulheres que constroem suas próprias trajetórias, rompem barreiras e conquistam espaço a partir da confiança no próprio potencial.