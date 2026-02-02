BBB 26: Babu e Jonas discutem feio após o sincerão: 'playboy de m*rda'; veja o vídeo!
Clima esquentou após a dinâmica, e troca de ofensas entre os brothers repercutiu nas redes sociais.
O pós-sincerão do BBB 26 desta segunda-feira (2) foi marcado por uma discussão intensa entre ator Babu Santana e o ex-BBB Jonas. Logo após a dinâmica, os dois bateram boca dentro da casa, e o ator não poupou palavras ao se dirigir ao colega, chamando-o repetidas vezes de “playboy”.
Após provocações e reclamações infantis de Jonas, Babu reagiu, afirmando que Jonas não passa de um "playboy" que vale-se da boa aparência, cor e privilégios para ter facilidades. Em determinado momento, ele disparou: 'Ralei pra car*lho, playboy de m*rda!". O momento rapidamente se espalhou nas redes sociais.
Babu critica postura de Jonas durante discussão
Durante o confronto, Babu questionou a forma como Jonas se posiciona no jogo e fez duras críticas ao comportamento do brother. Segundo o ator, o rival demonstra imaturidade ao tentar se justificar nos debates. Em outro momento da discussão, Babu afirmou: “O cara que acha que sabe argumentar, mas é tão infantil que não condiz com a idade que tem”.
Repercussão do bate-boca nas redes sociais
A troca de ofensas entre os participantes repercutiu fortemente fora da casa. No X (antigo Twitter), o termo “playboy” e o nome de Babu apareceram entre os mais comentados, com internautas divididos entre críticas e apoio ao ator.
A briga pode refletir diretamente nas próximas formações de paredão e nas alianças do reality. O clima de tensão entre Babu e Jonas indica que o embate deve continuar nos próximos dias do BBB 26.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA