Ex-BBB Pedro segue internado em hospital psiquiátrico e advogada diz que 'quadro é grave'

Desde que saiu do Big Brother Brasil 26, o ex-participante está internado em um hospital psiquiátrico

Lívia Ximenes
fonte

Pedro Henrique Espíndola, ex-BBB 26, está internado em hospital psiquiátrico desde 21 de janeiro (Reprodução)

Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do Big Brother Brasil 26, segue internado no San Julian — Centro Hospitalar de Saúde Mental, em Piraquara, no Paraná. O ex-BBB está hospitalizado e em tratamento desde o dia 21 de janeiro. Nessa segunda-feira (2), a advogada Niva Castro, responsável pela defesa de Pedro, deu atualizações sobre o estado de saúde e disse que o quadro é grave.

Segundo Niva, em entrevista ao Metrópoles, o ex-BBB apresenta intensa inquietação, agressividade e alterações de comportamento, mesmo com uso de medicação. Pedro, conforme a defesa, foi diagnosticado com transtorno bipolar em 2017 e, no momento, está em abstinência de cannabis. Ainda de acordo com Niva, o ex-brother tem recebido poucas visitas, devido ao estado clínico.

Pedro desistiu de permanecer no Big Brother Brasil 26 e foi acusado de assédio por Jordana Morais, que segue no programa. Por meio de câmera presente na despensa da Casa, foi possível notar uma tentativa de aproximação não autorizada pela sister, que saiu do local com aparente nervosismo. Após o episódio, o ex-brother apertou o botão de desistência e, ao sair, ele confirmou que tentou beijar Jordana.

Pedro Henrique

Pedro BBB 26
BBB
