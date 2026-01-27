Elisa revê comportamento de Pedro na Casa de Vidro: 'Segunda intenção'

Elisa Klein, participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26, falou sobre um comportamento suspeito de Pedro Henrique Espíndola enquanto estavam confinados em um shopping em Porto Alegre. Quando Pedro deixou a casa do BBB no dia 18, após o episódio de assédio contra Jordana, internautas resgataram um vídeo em que ele parece tentar beijar Elisa durante uma dinâmica.

Na Casa de Vidro, Pedro e Elisa formaram dupla em uma prova de resistência que consistia em sustentar uma laranja entre a testa dos dois pelo maior tempo possível. No momento em que a laranja da dupla cai, Pedro parece tentar se aproveitar da aproximação para dar um selinho em Elisa.

Em entrevista à revista Quem, Elisa conta que, ao revisitar o momento, viu com outros olhos o comportamento de Pedro. "Na hora da prova, eu não identifiquei nenhuma maldade, porque eu realmente estava bem focada em fazer a prova. Mas depois, com todo o contexto, vendo o que ele fez dentro da casa do Big Brother com a Jordana, vendo os vídeos da minha prova com ele, eu consegui sentir uma segunda intenção ali. E aí, se colar, colou, né? Mas, na hora, eu não identifiquei", relatou Elisa.

Elisa dividiu a estadia na Casa de Vidro da região Sul com Pedro, Samira e Matheus, e não foi escolhida pelo público. Ela conseguiu uma segunda chance com a dinâmica do Quarto Branco, mas acabou desistindo após mais de 60 horas no confinamento devido a uma forte enxaqueca.

Pedro, que junto de Samira foi eleito pelo público para entrar no BBB 26, apertou o botão da desistência em menos de uma semana na casa. Ele havia tentado beijar a participante Jordana na despensa, sem consentimento da sister, e, no confessionário, admitiu o que fez.

Pedro, agora, está internado em um hospital especializado em saúde mental, em Curitiba. Ele está sendo investigado por importunação sexual pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.