Alice Carvalho e Gabriel Leone, atores de O Agente Secreto, mudam de visual para o Oscar

Alice Carvalho e Gabriel Leone, integrantes do elenco do filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, realizaram alterações no visual nesta quinta-feira (12) para comparecer à cerimônia do Oscar. A produção brasileira concorre às categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Produção de Elenco, além da indicação de Wagner Moura ao prêmio de Melhor Ator.

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Alice Carvalho alterou a cor do cabelo do loiro para o castanho escuro. A mudança faz parte da preparação para seu próximo projeto, no qual interpretará a jogadora Marta. Em O Agente Secreto, a atriz desempenha o papel de Fátima, uma professora universitária e companheira do protagonista, Marcelo (Wagner Moura).

Gabriel Leone, que mantinha os fios em tom natural, platinou o cabelo. No longa-metragem, o ator interpreta Bobbi, um dos antagonistas da trama.

A cerimônia de entrega das estatuetas ocorre neste domingo, 15