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Manu Bahtidão lota praia em Salinópolis para gravação de novo projeto

Cantora reuniu fãs e paredões de som na praia do Atalaia para projeto 'Paredão da Bahtidão'

Hannah Franco
fonte

Manu Bahtidão lota praia do Atalaia em gravação no Pará (Instagram/@manuoficial)

A cantora Manu Bahtidão reuniu uma multidão na praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Pará, na noite desta quarta-feira (29), durante a gravação de seu novo projeto audiovisual. O evento atraiu fãs à beira-mar e contou com a presença de diversos paredões de som.

Intitulado "Paredão da Bahtidão", o projeto foi gravado em um dos destinos turísticos mais conhecidos do Estado. A apresentação contou com um setlist especial, incluindo músicas inéditas.

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A estrutura montada chamou atenção: Manu se apresentou em um palco instalado no meio da praia, cercada pelo público e pelos equipamentos de som. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a interação da cantora com os fãs durante a gravação.

O influenciador Lucas Guimarães, além de Tassia Ferraz e Gracielly Wiliane, participaram da produção do projeto. Em publicações nas redes, Manu Bahtidão descreveu o momento como um dos mais marcantes de sua carreira.

Confira um vídeo da apresentação:

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Manu Bahtidão

paredão da bahtidão

Salinópolis
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