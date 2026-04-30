Manu Bahtidão lota praia em Salinópolis para gravação de novo projeto

A cantora Manu Bahtidão reuniu uma multidão na praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Pará, na noite desta quarta-feira (29), durante a gravação de seu novo projeto audiovisual. O evento atraiu fãs à beira-mar e contou com a presença de diversos paredões de som.

Intitulado "Paredão da Bahtidão", o projeto foi gravado em um dos destinos turísticos mais conhecidos do Estado. A apresentação contou com um setlist especial, incluindo músicas inéditas.

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A estrutura montada chamou atenção: Manu se apresentou em um palco instalado no meio da praia, cercada pelo público e pelos equipamentos de som. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a interação da cantora com os fãs durante a gravação.

O influenciador Lucas Guimarães, além de Tassia Ferraz e Gracielly Wiliane, participaram da produção do projeto. Em publicações nas redes, Manu Bahtidão descreveu o momento como um dos mais marcantes de sua carreira.

Confira um vídeo da apresentação: